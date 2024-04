Amelia Bono nos da tres ideas para eventos especiales de temporada: son acierto total

Tenemos un montón de fechas especiales en las próximas semanas. Y ya no solo hablamos de bodas, bautizos y comuniones, también muchas otras comidas y eventos familiares que necesitarán de looks primaverales un poco más arreglados. La temporada está repleta de planes y eso es algo que sabe de sobra Amelia Bono. Las citas especiales de primavera están ya en la agenda, pero ahora solo te falta un poco de inspiración para dar con looks y combinaciones que te permitan encontrar la idea más acertada.