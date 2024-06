7 vestidos veraniegos de Zara que tienes que fichar antes de que los agote Rocío Osorno

El fenómeno ‘Rocío Osorno’ no muestra signos de desaceleración. Cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, una cifra que no deja de crecer y su influencia no se limita solo a sus impresionantes cifras en redes sociales; su estilo personal y su capacidad para conectar con su legión de ‘followers’ la han convertido en una de las figuras más relevantes del panorama ‘fashionista’ actual. Y eso pese a que sus inicios, poco tienen que ver con el sector, ya que la sevillana es Ingeniera agrónoma de formación. Sin embargo, su estilo fresco, elegante y accesible rápidamente captó la atención de miles de personas, y lo que empezó como un ‘hobby’ se transformó en una carrera meteórica en el mundo de la moda digital.