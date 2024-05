El look con zapatillas de la reina Letizia debido a una nueva lesión en el pie derecho

La monarca ha llegado algo dolorida e incómoda al Teatro Real y así lo ha expresado ante los periodistas que se encontraban allí presentes: "Una mala suerte, pero esto se cura. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía". Según han recogido varios medios de comunicación, la lesión que sufre la reina Letizia se produjo hace varios días y fue provocada por un accidente doméstico, concretamente se golpeó el pie contra una mesa.