La reina Letizia sorprende con un traje blanco de Zara para el aniversario de la Jura de Bandera del rey Felipe

Y hablando de aniversarios, a algunas nos recuerda al traje que llevaba en su pedida de mano, que también era blanco. Aun así, Letizia ha decidido ir sobria y discreta para no restarle protagonismo a este momento tan importante para el rey Felipe. El traje lo puedes encontrar en Zara por menos de 100 euros, apostando por un 'look' bastante barato, una vez más, demostrando que no quiere llevarse el protagonismo de este día.