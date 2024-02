La aparición estelar de Blue Ivy en los Premios Grammy, la única capaz de eclipsar el polémico discurso de Jay-Z y el look cowgirl de Beyoncé

"No quiero avergonzar a esta joven (Beyoncé), pero tiene más Grammys que nadie y nunca ha ganado Álbum del Año. Así que incluso según sus propios razonamientos, eso no tiene sentido”, ha comenzado diciendo Jay-Z. “Pensadlo: la persona con más Grammys nunca ha ganado Álbum del Año, eso no tiene sentido", ha enfatizado.