Estos mocasines rebajados de Parfois son una buena inversión si buscas unos zapatos de piel baratos y cómodos

Por su encanto atemporal y su versatilidad de estilo minimalista, los mocasines, desde el icónico Gucci Horsebit Loafer hasta las reinterpretaciones más contemporáneas con suelas gruesas de Prada, los mocasines son un clásico de los looks de todo el año, pero, sobre todo, de otoño y primavera. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, has decidido invertir en un par de mocasines rebajados.