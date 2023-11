Hemos encontrado en el Black Friday de Lefties esta chaqueta de tweed que parece de lujo y es perfecta para combinar con vaqueros

Desde las pasarelas de Chanel y Gucci hasta las tiendas ‘low cost’ como Massimo Dutti, Mango o Lefties, no hay firma que no no tenga una chaqueta de tweed entre sus estantes. Está más de moda que nunca. Esta prenda atemporal, originalmente diseñada por la icónica Coco Chanel, ha demostrado ser más que una moda tendencia, es LA TENDENCIA de las mujeres que adoran el estilo ‘old money’. Y, ojo, que en el Black Friday e Lefties hemos encontrado una chaqueta de tweed rebajadísima.