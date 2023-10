La infanta Sofía, de tweed (y la única sin look coordinado con su familia) en la recepción de los Premios Princesa de Asturias

Sofía ha lucido un vestido corto de tweed blanco y ribetes oscuros muy femenino y de aire vintage, que incluía un trampantojo que le hacía parecer un dos piezas, cuando en realidad no lo era. Se trata de un modelo de la firma Sandro (295 euros) (su hermana, fiel a su preferencia por estampados, ha preferido un look de Simorra en tonos fucsia). Lo ha combinado con merceditas destalonadas y completamente planas en color oscuro y look beauty natural, con la melena suelta y ondulada.