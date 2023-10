Los vestidos blazer de Zara que querrás llevar a la oficina y de fiesta

Capaz de solucionar cualquier look de oficina, y de acompañarte a una cita especial, un auténtico comodín en el armario femenino durante los meses más fríos. Sinónimo de versatilidad, elegancia y practicidad, el llamado vestido blazer, un híbrido entre ambas prendas, en el que se alarga ligeramente la silueta de una clásica americana para convertirlo en el mejor vestido posible sin perder las virtudes de cada una, ha logrado erigirse en las últimas temporadas como un potente rival para el 'little black dress' o cualquier opción de tweed o punto. ¿Los motivos? A los mencionados anteriormente, debemos sumar la facilidad en la que podemos incorporarlo a cualquier propuesta y que, tal y como auguraron las pasarelas y han ratificado iconos como Victoria Beckham, es máxima tendencia. Quizás por ello a fecha de hoy no solo encontramos la versión más clásica, sino opciones que varían en cuanto a forma o color, como, por ejemplo, estos modelos de vestidos blazer que hemos encontrado en Zara y que prometen triunfar entre las amantes de la moda. .