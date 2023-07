Añade a tu 'wishlist' este vestido de punto y crochet para llevarlo como Rocío Osorno

Asimismo, Rocío Osorno ha planteado un tema que le suele surgir cuando sus seguidoras compran alguna prenda y es la de la talla de los maxi vestidos, como es el caso. "Sigo teniendo dudas del escote de este vestido. Lo pedí en S y M por si acaso y esta es la M, pero me queda la parte del crochet súper arriba. No sé si lo tenéis y os ha pasado igual, de todas formas me gusta así, me parece más original y súper cómodo", ha añadido. Todas tenemos nuestras dudas, hasta las expertas en moda.