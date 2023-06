Kurt Geiger London y Matthew Williamson, la colaboración más potente y alegre del verano

Todo nació por casualidad y por amor. Por amor a un precioso rincón del mediterráneo. Un lugar único, de esos que te llenan de energía y en el que se han inspirado un gran número de artistas.

La casualidad fue que Matthew y Rebecca Farrar-Hockley, Directora Creativa Principal de Kurt Geiger se reencontraran en Mallorca. "Parece asombroso, pero conocí a Matthew hace 25 años. La escena de la moda en Londres a fines de los 90 parecía girar en torno a Matthew, y a lo largo de mi carrera ha sido una parte muy importante de mi herencia cultural en la moda. Fue en Deià donde Matthew y yo nos volvimos a encontrar; es un lugar que realmente llena mi alma creativa. Como diseñador británico y el rey supremo del color, colaborar con Matthew Williamson resultaba una combinación natural para Kurt Geiger London, una marca para la cual el color lo es todo". Se trata de una colaboación muy personal.

Kurt Geiger COMPRAR

Deià, el lugar de encuentro de ambos y de inspiración de esta colección, está ubicada en un barranco al pie de la montaña Teix, con vistas al Mediterráneo y proporciona una inspiración interminable para colores exquisitos. Un trío de tonos presente en cada uno de los diseños: tonos turquesa y esmeralda que evocan el resplandeciente mar Mediterráneo (que para Rebecca el mar de esa zona concreta es de "un hermoso color azul turquesa único en el mundo, que no se encuentra ni el en Caribe, ni en las Antillas"), tintes cálidos de naranja quemada salpicados de un berenjena intenso, inspirados en el paisaje seductor y soleado, y finalmente, la icónica iteración del arco iris de Kurt Geiger London, una explosión de colores en forma de caleidoscopio.

El particular uso del color a través de estampados por parte de Matthew Williamson destaca en toda la colección. Los bolsos acolchados en terciopelo salpicado de gemas, así como sandalias, bolsos de rafia y bolsos de hombro adornados con lazos estampados y prendas de playa transmiten la versión seductora de Williamson. Para él, "en el centro de la colección se encuentra un hermoso estampado, destinado a simbolizar el verano, basado en mi amor por Deià y su espíritu bohemio y creativo. Comencé con un motivo floral, más tarde diseñé un estampado Ikat abstracto para complementarlo. Los dos elementos se han entrelazado para crear un estampado en tres combinaciones de colores que se extiende por toda la gama de bolsos, zapatos y prendas de playa".

Kurt Geiger

Rebecca Farrar-Hockley, Directora Creativa Principal de Kurt Geiger, nos da más claves de esta colaboración.

¿Cómo surgió esta colección?

Matthew y yo, tenemos la misma edad. Nos conocimos a finales de los 90 en Londres, cuando él tenía su colección y desfilaba en la Semana de la Moda de Londres. Yo trabajaba para Selfridge's en aquellos años y solía ir a mis citas de compras con Matthew y luego lo veía en la fiesta posterior al desfile. Supongo que Matthew formaba parte de mi herencia en el mundo de la moda. Para mí, él es una gran parte de lo que era la escena de la moda londinense de entonces. Le conozco desde hace mucho tiempo. Luego nos reencontramos aquí porque me topé con él cuando estaba de vacaciones y vivía aquí.

¿Por qué decidiste hacer una colaboración en este momento?

Matthew es mágico con el color y con los estampados. No sé, me vino a la cabeza en cuanto lo vi. Sería estupendo hacer algo con alguien a quien respeto de verdad, que creo que entendería lo que les gusta a nuestros clientes. Me pareció auténtico y real. Ha sido una colaboración de corazón.

Kurt Geiger

Kurt Geiger London pasó a ser muy conocida en España tras la pandemia. ¿Por qué?

Sí. ¿Por qué? No lo sé. Creo que muchas cosas sucedieron al mismo tiempo. Siempre hemos querido hacer crecer nuestro negocio fuera del Reino Unido. España es un país en el que queremos tener éxito. Justo antes de la pandemia contratamos a un nuevo director internacional, Steven Sousa, a quien le apasiona lo grande que puede ser un negocio en España. Y así fue. Y entonces ocurrió la pandemia. Y, por supuesto, una de las cosas que tiene Kurt Geiger es nuestro arcoíris tan característico. Creo que, casualmente, durante la pandemia se convirtió en un símbolo para muchas cosas y por muchas razones personales para diferentes tipos de clientes. Esas circunstancias fortalecerion el arcoíris. Pero en realidad es tan fuerte hoy como lo era en la pandemia. De hecho, en todo el mundo vendemos tantos productos arco iris como negros.

¿Qué significa para ti el arco iris?

Para mí, el significado de la marca tiene mucho que ver con la valentía, la fuerza y la diversidad. Por eso nuestros bolsos no llevan logotipo.Nuestros productos llevan la cabeza de águila, porque el águila representa el valor y la fuerza. Creo que un arco iris es un símbolo de un mañana más brillante. Es lo que sucede después de la lluvia.Todos necesitamos ese sentimiento de esperanza y de un mañana mejor en un mundo que a menudo no es tan agradable.Se ha convertido en un símbolo de la libertad de ser lo que eres y de abrazar tu individualidad y la increíble diversidad de las personas. Tiene un mensaje muy personal y fuerte para la gente. Y también creo que, desde un punto de vista práctico, es muy bonito. Nuestro arco iris siempre tiene un acabado metálico y como tiene todos los colores, en realidad es algo que combina con todo.

¿Qué le aporta el color en su día a día?

No sé lo que es no pensar en color. El color es muy importante para mí en mi entorno, en mi casa. Me da mucha alegría y cada uno me produce sensaciones diferentes. Soy muy exigente con las combinaciones de tonos, porque reaccionan de forma diferente entre sí y puedes crear sentimientos y emociones muy diferentes con ellos. Creo que el mundo sin color sería un lugar muy miserable.

Habíes puesto en marcaha desde Kurt Geiger una fundación para ayudar a jóvenes sin recursos. Cuéntanos un poco más sobre este pryc

En Kurt Geiger siempre hemos creído firmemente que se puede tener un negocio de éxito y utilizarlo para ayudar a otras personas a tener una vida mejor. Esta filosofía siempre ha sido una parte importante de nuestra forma de pensar y tratamos en la medida de lo posible de hacer las cosas mejor y de la forma correcta. Y por eso, sobre todo durante la pandemia, cuando todos estábamos preocupados por nuestras propias vidas y nuestros propios negocios, intentamos dar todo lo que pudimos. Nuestros servicios sanitarios británicos estaban sometidos a una presión inmensa, como muchos otros, e intentamos apoyarlos a ellos y a las personas que trabajaban en esas organizaciones. También empezamos a utilizar la voz de nuestra marca para conectar con causas que nos parecían importantes y que a menudo estaban infrarrepresentadas. Intentamos desafiar a los estereotipos que muchas veces marca el mundo de la moda. Por esa razón creamos People Empowered durante la pandemia, donde intentamos utilizar la fuerza de nuestra marca para destacar diferentes causas y activistas que pensábamos que estaban haciendo algo grande.

Interesante

A partir de ahí, decidimos formalizar y asumir un compromiso mucho más significativo y crear la fundación en la que nos comprometemos a reservar dinero para hacer cosas que ayuden a la gente a partir de las compras de nuestros clientes. No pedimos a nuestros clientes que contribuyan. Hacemos la inversión en su nombre. Empezamos a trabajar con muchas organizaciones de base porque para nosotros es importante llegar a la gente para la que realmente podemos marcar la diferencia. Y queremos hacerlo no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo y allí donde nuestra marca resuene. Así que creamos un consejo asesor de jóvenes con personas que han experimentado una vida diferente a la nuestra, para que pudiéramos aprender y nos ayudaran a dar forma a un programa educativo.

¿A quién va dirigido?