La moda inclusiva aterriza en 080 Barcelona Fashion con un desfile de pasarela sin precedentes

La colección bautizada como "Just a Perfect Day" y creada por Manuel Bolaño, diseñador que ya desfiló en los inicios de 080 con su propia marca, se basó en los principios de la sastrería inglesa fusionando los movimientos punk y new romantic con la finalidad de crear diseños sin barreras. Moda para todos los cuerpos que busca normalizar la diversidad física a través de piezas funcionales y cómodas confeccionadas con tejidos de Gratacós. En concreto, 17 looks de Bolaño compuestos por trajes, camisas, vestidos, pantalones, abrigos, faldas o bermudas que representaron una mirada pionera en un mundo que cada vez aboga más por la inclusividad. El desfile, organizado en colaboración con el Institut Català de les Dones, quienes también luchan por fomentar la sensibilización sobre la diversidad funcional, supuso ser la oportunidad para representar la pluralidad de cuerpos, tallas y modelos. Tras una dura historia personal detrás de la firma y con su relevante propuesta, 080 Barcelona Fashion se afianzó como la pasarela inclusiva y pionera en derribar barreras.