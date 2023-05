Penélope Cruz se corona (una vez más) como la reina del tweed: así es su conjunto blanco y verde

En esta sesión de fotos, la musa de Almodóvar ha estrenado peinado, con una melena a capas, mechas y flequillo, con la que ha vuelto a poner en evidencia que no hay peinado que se le resista. Más que estrenar, en realidad ha repetido 'look' capilar, puesto que habíamos tenido la oportunidad de verla días antes en su nueva faceta como embajadora de la aerolínea Emirates. 'Fly Emirates, Fly Better', comenta en tres de los anuncios que ha distribuido esta, en las que vuelve a apostar por los colores verde y rosa.