Premios Grammy: Los looks más descabellados + 3 aciertos de la alfombra roja

Otra de las triunfadoras de la noche, y no solo por su galardón a Mejor Vídeo Musical por 'All Too Well: The Short Film', fue sin duda Taylor Swift. Aunque no es ninguna sorpresa, pues la artista consigue deslumbrar en cada alfombra roja que pisa. Un dos piezas en color azul eléctrico y lleno de brillantes y pedrería, firmado por Roberto Cavali, fue la opción elegida por la cantante estadounidense en los Grammy 2023 y no pudo acertar más. La parte superior era un top corto (gracias al cual dejaba al descubierto su tripa), mientras que la parte inferior fue una falda larga hasta los pies y con cola.