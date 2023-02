Jennifer Lopez esquiva la alfombra roja los Grammy 2023, pero deslumbra con un look explosivo

En la de este 2023 en la que Rosalía fue una de las vencedoras no ha sido menos, y hasta el Crypto.com Arena de Los Ángeles se ha desplazado JLO junto a su marido Ben Affleck. Eso sí, ambos esquivaron la alfombra roja y no posaron en ella como sí lo hicieron compañeras de profesión como Beyoncé, Taylor Swift o Adele, lo que no nos impidió en absoluto que pudiéramos analizar su genial elección para una noche tan especial para el mundo de la música.