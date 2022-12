Kate Middleton, elegancia máxima en verde militar en la tradicional misa de Navidad

Apenas unas horas antes de verla llegar a la misa en Sanringham, habíamos visto durante la tarde de Navidad a Kate Middleton lucir un elegante cárdigan negro con brillos y detalles dorados de Self Portrait en la segunda edición ‘Royal Carols: Together At Christmas’, concierto grabado en la abadía de Westminster emitido en la tarde de Nochebuena en Reino Unido que este año ha honrado la memoria de la reina Isabel II.