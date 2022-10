Susan Kilrain, piloto de transbordador espacial y astronauta: “Soñaba con ser astronauta y no iba a permitir al sexismo interponerse en mi camino”

Aunque señala que “en la NASA, las mujeres siempre hemos sido tratadas igual que los hombres”, la mítica y laureada piloto reconoce que el sexismo era algo habitual en sus tiempos. Pero su tesón y una voluntad inquebrantable la llevaron a ser una de las tres mujeres que han pilotado un transbordador espacial en la historia. Hablamos con ella en la Semana Mundial del Espacio.

Paka Díaz | Woman.es

Este otoño, Susan Kilrain, piloto y astronauta mítica en la carrera espacial ha visitado España. En concreto ha participado como ponente en la tercera edición de SUTUS 2022, la cumbre internacional de turismo espacial y subacuático organizada por Les Roches Marbella, una de las escuelas de formación hotelera más importantes del mundo. Sin duda, ella ha dado una de las charlas más motivadoras de este prestigioso encuentro internacional.

En la NASA, su nombre es leyenda. Comandante astronauta retirada, ingeniera y hoy ya ex oficial de la Marina de los Estados Unidos, Susan Kilrain está considerada como una de las mejores pilotos y astronautas del mundo. Su impecable hoja de servicios incluye, entre otras cifras extraordinarias, reconocimientos y medallas, más de 3.000 horas de vuelo en más de 30 aviones diferentes.

Nacida en 1961, en Augusta, considerada para muchos la capital del golf en los Estados Unidos, Kilrain reconoce que ya desde niña soñaba con el espacio. Así, a lo grande. Y de esa amplitud de pensamiento nació una carrera espectacular como piloto, lo que incluye dos vuelos espaciales y la impresionante cifra de casi 472 horas de vuelo en el espacio.

Se estrenó como piloto espacial en la misión STS-83 del transbordador espacial de la NASA el la nave Columbia, un vuelo de investigación científica que logró la órbita con éxito, pero que tuvo que regresar antes de tiempo a a Tierra por problemas técnicos. Dicen que el pilotaje de Kilrain fue tan impecable, que volvió a formar parte de la siguiente misión del transbordador, la STS-94, del 1 de julio al 17 de julio de 1997. Desde entonces, su nombre se escribe con mayúsculas en la historia espacial mundial.

Hablamos con ella a su paso por SUTUS 2022, justo antes de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre. Un momento perfecto para recordar la necesidad de aumentar el número de mujeres en la carrera espacial ya que, como recuerda Kilrain, el futuro de la humanidad “muy bien podría requerir vivir en colonias espaciales algún día”.

Eres poseedora de una de las carreras espaciales más impresionantes del mundo. De niña, ¿soñabas ya con ser astronauta o con ir al espacio?

Cuando era muy joven, me acostaba sobre la hierba y soñaba con volar entre las estrellas.

¿Qué es lo que te atrae del espacio, un lugar tan inhóspito y en el que se asumen tantos riesgos?

La humanidad ha tenido el deseo de explorar lo desconocido desde el principio de los tiempos. Me atraen los vuelos espaciales de la misma manera que los exploradores se lanzaron a los mares hace tantos siglos. Eres una de las tres únicas mujeres que han pilotado el transbordador espacial.

¿Qué sentiste al hacerlo como jefa, es muy complejo?

No me considero una mujer piloto; solo me veo como un piloto. Seguramente tiene que ver en ello que en la NASA, las mujeres siempre hemos sido tratadas exactamente igual que los hombres. El transbordador espacial es un sistema muy complejo al que tuve que dedicar infinidad de horas para llegar a comprenderlo. Y, aunque yo he sido el piloto en las misiones, siempre tenía un Comandante que era quien estaba a cargo de la tripulación.

Hablando de eso, ¿crees que el término jefe se usa de manera diferente en hombres y mujeres? ¿Debería cambiaresa visión?

A menudo, se considera que las mujeres jefas son ‘mandonas’, mientras que a los hombres que mandan se les ve como líderes. Indudablemente, esto tiene que cambiar.

¿Cuáles son las principales características que debe tener un piloto para ir al espacio?

Los astronautas necesitan la capacidad de mantener la calma bajo estrés. También deben poder adaptarse a los requisitos siempre cambiantes de los vuelos espaciales. Además, todos los astronautas deben tener buenas habilidades de liderazgo y la capacidad de trabajar como parte de un equipo.

¿Cuál fue la parte difícil del entrenamiento? ¿Y qué te gustó o te sorprendió descubrir sobre ti?

La parte más difícil del entrenamiento son las largas horas y días en los que trabajamos preparándonos para el vuelo. Me sorprendió de mí misma descubrir que el entrenamiento para pilotar el transbordador espacial era como entrenar para pilotar cualquier avión nuevo. La Escuela de Pilotos de Pruebas me preparó bien para esto.

¿Te has enfrentado al sexismo a lo largo de tu carrera, cómo lo has afrontado?

Yo era una de las pocas mujeres piloto de aviones en la Marina, por lo que el sexismo era rampante en los años 80 y 90. Por lo general, simplemente dejo que me resbale, no he dejado que me afectara. Yo tenía muy claro que mi sueño era convertirme en astronauta y que el sexismo no iba a interponerse en mi camino. También reconozco que conté con algunos mentores masculinos increíbles que me apoyaron en el camino.

¿Qué consejos le darías a las mujeres del sector espacial o a aquellas que sueñan con ir al espacio?

Les animo a que se mantengan decididas, constantes y que trabajen duro para convertirse en una persona con muchas habilidades: inteligencia, liderazgo, adaptabilidad, etc.

¿Cuántas chicas te han dicho que sueñan con ser astronautas por ti? ¿Y qué sientes cuando los escuchas?

Un montón de chicas me han expresado su interés en convertirse en astronautas y me piden consejo. Es bueno ver que todos los jóvenes ahora tienen modelos a seguir en el espacio que se parecen a ellos. Disfruto el papel de mentora para cualquiera que quiera seguir una carrera en el espacio.

¿Por qué necesitamos mujeres en el espacio, participando en todas las áreas de la carrera espacial? ¿Qué les diría a las jóvenes que lean esto para animarlas?

Necesitamos a los mejores astronautas y, a menudo, ese mejor astronauta que se necesita es una mujer. Cuando las chicas jóvenes ven a una astronauta que se parece a ellas, eso las anima a desear alcanzar las estrellas. Aunque no todas pueden volar en el espacio, al menos todavía, estas niñas van a crecer para lograr hacer grandes cosas en todos los campos STEM. Espero poder alentar a las mujeres jóvenes a soñar a lo grande, a trabajar duro y a mantenerse firmes en su empeño por lograrlo.

¿Se comportan de manera diferente allá arriba en el espacio los hombres y las mujeres?

No hay una forma establecida de comportarse en el espacio. Cada persona es un individuo y cada astronauta reacciona a los vuelos espaciales a su manera. Eso sí, la mayoría de quienes regresan a la Tierra, lo hace con una mejor apreciación de nuestro planeta y de lo frágil que es.

Y por último, ¿crees que, debido al cambio climático, en el futuro tendremos que vivir en colonias espaciales?

Creo que es importante planificar el futuro a largo plazo de la humanidad, porque muy bien podría requerir vivir en colonias espaciales algún día.