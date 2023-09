Quién es Najat el Hachmi y qué dijo en el pregón de la Mercé 2023

Najat, quien ha lamentado que "defender derechos fundamentales en Barcelona y no en Teherán sea considerado polémico, y que a quienes señalan las injusticias seamos incómodas", se ha dirigido también a todas esas jóvenes que se sienten oprimidas. "No somos traidoras ni rechazamos nuestra procedencia por querer la independencia. A vosotras os digo una verdad muy dura que he tenido que aprender: si os quieren atadas, arrodilladas, descabezadas, recortadas, modificadas y encajadas en un molde estrecho y asfixiante, es que no os quieren", ha puntualizado.