La joven puertorriqueña, que aparece en la nueva campaña de la firma, ha cautivado a todos.

Se llama Sofía Jirau, es puertorriqueña y esta semana ha hecho historia al convertirse en la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret. Con 24 años, Sofía Jirau es una de las 17 modelos que posan en las imágenes que presentan la nueva colección de lencería de la marca, 'The Love Cloud' y que protagonizan una campaña con la que Victoria's Secret, que ha sufrido críticas en el pasado por sus modelos de belleza, se ha propuesto reforzar su compromiso "de acoger y celebrar a todas las mujeres", según un comunicado. Así, junto a Sofía Jirau, hay en las sesiones modelos profesionales y no profesionales, embarazadas y no embarazadas, diferentes facciones, tallas, edades o tonos de piel.

"Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto... ¡Soy la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret", escribía a principios de esta semana Sofía Jirau, orgullosa, en su perfil en redes sociales. "Ahora sí se formó", continúa mostrando una de las imágenes en las que posa con un sujetador estampado. Después, en el vídeo completo de la campaña la vemos lucir un top rosa de esa colección que promete "un nivel más de comodidad".

"Si me preguntan cómo logro mis sueños, es amarme a mí misma", ha declarado en una ocasión, desvelando su gran arma para afrontar cualquier situación. "He logrado conquistar muchos sueños y estoy 'ready' para conquistar muchos más", afirma, mientras repite una de sus máximas: "Por dentro y por fuera no hay límites".

"Ahora mismo estoy en 'photo shooting' y estoy megacontenta, feliz y alegre. Gracias a todos por llenarme de tanto amor", escribe más tarde, coincidiendo con la publicación de un fragmento del vídeo de la campaña de 'The Love Cloud'. "Somos 18 mujeres que no conocemos límites", subraya, antes e explicar que su vida se ha llenado de entrevistas, portadas y mucho amor.

No es el primer trabajo como modelo de Sofía Jirau, que inició su carrera en 2019 y debutó un año después en la Fashion Week de Nueva York en febrero de la mano de la diseñadora puertorriqueña Marisa Santiago y que, además, tiene una marca de accesorios, moda y hogar llamada Alavett. Entre sus productos figuran fundas de móvil, chanclas, camisetas, cojines o bodys que incluyen, con frecuencia, estampados amorosos con un corazón semiabierto.

En el apartado de 'Quiénes somos' de la tienda online, Sofía es descrita como una "apasionada del modelaje". "Su pasión es modelar y posar para las cámaras, y siempre lo demuestra con la naturalidad de alguien que ha nacido para eso y que confía plenamente en su capacidad de conquistar las más importantes pasarelas del mundo, pero sobre todo de conquistar el corazón de todos aquellos que tengan la oportunidad de conocerla. Jirau ya ha colaborado para diferentes fotógrafos de Puerto Rico y ha modelado vestidos de grandes diseñadores. El deseo de emprender de Sofía no solo parte de su anhelo de ser profesional y reconocida, también viene atado a su deseo genuino de ser inspiración para quienes nacen con un cromosoma demás al igual que ella", explica el texto.

Ahora, sus propósitos para 2022 son la actuación y el baile.