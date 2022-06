La II edición de los premios Woman Sport ha contado con un elenco de deportistas que impulsan el papel de la mujer en el mundo del deporte

Lydia Valentín y Gemma Mengual, dos de las deportistas olímpicas premiadas por su destacada trayectoria en el mundo del deporte.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tras el éxito de la primera edición, Barcelona ha acogido esta noche la II edición de los premios Woman Sport, un evento ideado para impulsar, inspirar y dar visibilidad a la mujer en el mundo del deporte. Durante la gala, celebrada en la Antigua Fábrica Damm y conducida por la periodista Montse Busquets, se han entregado nueve premios de diversas categorías del deporte. Además, los asistentes han podido deleitarse con la actuación exclusiva del cantante Dani Fernández que rememoró algunos de los grandes éxitos de su carrera.

Los premios Woman Sport, organizados por Lluís Mascaró, director del periódico Sport y Mayka Sánchez, directora de la revista Woman, y patrocinados por Caixabank, Movistar, Iberdrola, Nissan, Estrella Damm, El Corte Inglés, Fisaude, y con la colaboración de RTVE, tienen como objetivo promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte, así como reconocer el esfuerzo y tesón de las mujeres que se esfuerzan día a día en evolucionar en las diferentes categorías deportivas.

En esta II edición el Premio Woman Sport ha sido para Lydia Valentín, competidora en halterofilia y con un gran reconocimiento nacional e internacional. Lydia ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, obteniendo una medalla de oro en Londres 2012, una de plata en Pekín 2008 y una de bronce en Río de Janeiro 2016. El premio fue entregado por Alfredo Bustillo, Director de Patrocinios de Caixabank y Arantxa Sarasola, Vicepresidenta de Prensa Ibérica. "Casi todo el peso que he levantado ha sido más por mi cabeza que por mi físico. Si te enfocas y pones toda tu energía en ello, al final las cosas se consiguen", aseguró la deportista al recoger su premio.

El Premio Comunicación ha sido para Izaskun Ruiz, un referente en el mundo del motor y una de las primeras mujeres en llegar al 'paddock'. La evolución de su carrera ha sido clave para abrir camino a las mujeres dentro del periodismo deportivo. Oriol Nolis, Director de RTVE Catalunya y Mayka Sánchez, Directora de la revista Woman, fueron los encargados de entregar el galardón a la periodista, que no dudó en defender la igualdad en el ámbito deportivo: "quedan algunas borrascas pero pienso que nos tenemos que creer que el deporte no es ni de hombres ni de mujeres, es deporte, y el motor no es ni de hombres ni de mujeres, es motor. No seamos nosotras mismas las que nos pongamos ninguna barrera".

El Premio Superación es para la jugadora de bádminton Carolina Marín, la medallista olímpica ha llegado a alcanzar el número uno del ranking mundial de la BWF (Federación Mundial de Bádminton). Lamentablemente la deportista no pudo estar físicamente allí, pero Alejandro Blanco, Presidente del COE recogió el premio en su nombre de manos de Julián Vinué Biarnés, Gerente de Innovación Digital y RRII del Territorio Mediterráneo de Telefónica y Lluís Mascaró, Director diario Sport.

Asunción Loriente, única presidenta en una federación olímpica española ha sido reconocida con el Premio Directiva por el cargo que ocupa desde 2018 en la Federación Española de Remo. Ramón Agenjo, Patro-director de la Fundación Damm y Albert Soler, Director del Consejo Superior de Deportes fueron los encargados de entregar el premio a Asunción, que se mostró bastante optimista hacia el futuro de las mujeres en los altos cargos deportivos: "cada vez hay más mujeres dirigiendo y vamos perdiendo el miedo a aprovechar las oportunidades que nos brindan".

Woman Sport ha reconocido la incansable labor de Gemma Mengual en la natación sincronizada con el Premio Trayectoria, esta leyenda del deporte tiene en su palmarés una doble plata olímpica, oro mundial y quíntuple oro europeo. Jorge Blanco, Director general de Fisaude, y Laura Vilgrá, Consellera de la presidencia de la Generalitat de Catalunya, entregaron el galardón a la nadadora, que compartió una divertida anécdota de sus comienzos. "Fui voluntaria en Barcelona 92 y allí vi la luz y dije 'yo quiero ser olímpica'. Ahí fue cuando decidí que iba a ir a por mi sueño".

El equipo femenino de esquí alpino, Fast HolaLuz, ha sido reconocido con la distinción de Equipo por su entusiasmo a la hora de promover el esquí alpino femenino ayudando a las jóvenes esquiadoras a convertirse en referentes de este deporte en España. Actualmente el equipo cuenta con nueve corredoras y está liderado por Núria Pau. Jordi Romañach, Director de Comunicación y RR.II de El Corte Inglés Cataluya, y Aitor Moll, Consejero delegado de Prensa Ibérica, fueron los encargados de entregarles el premio.

La evolución del mundo 4.0 ha impulsado a crear la categoría Premio E-Sport que este año ha sido para Mayichi. Maite Carrillo es una streamer española que ha conseguido ser reconocida en plataformas como Twitch y Youtube como una de las creadoras de contenido femeninas más vistas en el mundo hispano. "Las chicas era impensable que entrásemos dentro del mundo de los videojuegos, empecé siendo la 'extraña del cole' y ahora soy una más y cada vez hay más chicas que juegan y que se dedican a ello. Hemos venido para quedarnos", dijo la streamer al recoger su premio de mano de Marta Maimon Abello, Brand Manager de Vehículos Eléctricos de Nissan, y Jaume Collboni, 1º Teniente alcalde del Ayto. de Barcelona.

Durante la gala se ha reconocido el papel destacado de Teresa Portela, piragüista y primera mujer española en competir en seis ediciones de Juegos Olímpicos, además de conseguir una medalla de plata en Tokio 2020. Por su constancia imparable se le ha concedido el Premio Evolución. "Mis primeros juegos fueron en el 2000 y gracias al esfuerzo y el trabajo duro, 20 años después pude lograr la medalla que tanto ansiaba", aseguró la piragüista haciendo referencia a la importancia de la constancia en el deporte, tras recibir su premio de manos de Andrés Carasso Vendrell, Delegado de Iberdrola en Cataluña, y Eugenia Gay, Delegada del Gobierno de España en Cataluña.

El Premio Especial Barcelona 92 ha sido para Arantxa Sánchez Vicario, Almudena Muñoz, Miriam Blasco, Theresa Zabell y Natalia Vía-Dufresn, junto al equipo de Hockey Hierba femenino, un homenaje a su participación en los juegos de Barcelona que cumplen ahora su 30 aniversario. "Esa medalla fue la consecución de un sueño que se hizo realidad gracias a la constancia. Era algo que entonces no existía en el deporte femenino en España. Abrimos un camino que ahora recorren otras muchas chicas. Las mujeres que habían nacido un poco antes que nosotras desgraciadamente no lo vivieron", recordaron las premiadas al recibir su premio de manos de Alejandro Blanco, Presidente del COE y Javier Moll, Presidente de Prensa Ibérica.

Además de las premiadas, han asistido al evento personalidades como Elsa Anka; los actores Irene Montalá, Peter Vives, Cristina Brondo y Octavi Pujades; la influencer fit Patry Jordán que se hizo con el Premio E-Sport en la I edición; la cantante Laura Hayden o la modelo Blanca Soler. Del mundo deportivo han asistido la pertiguista Clara Fernández, la periodista deportiva Helena Condis o la asesora deportiva y nutricional Gina Pedrós.