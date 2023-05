Víctor Palmero: "Ya de pequeño me decían que me apuntaba a un bombardeo"

Es imposible que no te toque, la identidad sexual es una parte muy importante del montaje y yo venía de haber trabajado esto ya en 'La que se avecina' (LQSA), pero me apetecía darle un enfoque distinto. En 'Johnny', el personaje se plantea si quiere ser chico, si quiere ser chica y quizá encuentre la respuesta que va encaminada a que, al final, lo más importante es ser quien quieras ser. Creo que juega con el 'no binarismo', pero es que además de esto, hablamos de el amor infinito entre una madre y un hijo, perderse en la noche de Madrid, las drogas, el abuso sexual, la violencia de género, el cabaret, la prostitución… Es un texto muy explícito y mágico a la vez.

No has tenido una carrera fácil, a pesar de tu empeño (después de 'Con el culo al aire' y hasta que llegó 'La que se avecina', tuviste que trabajar como camarero), ¿qué te ha dado fuerzas para no tirar nunca la toalla?

Hasta donde me dejen llegar o hasta donde yo mismo me proponga, 'Johnny' me ha dado la llave para poder trabajar en los proyectos que me apetezca contar. No sé. No hay límites, ya de pequeño me decían que me apuntaba a un bombardeo (risas).