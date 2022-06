Mirador torre Glòries, las mejores vistas de Barcelona

El nuevo referente cultural y de ocio de la ciudad.

Woman.es para Mirador Torre Glòries

El icónico edificio del skyline barcelonés está abierto a la población de forma permanente desde el pasado 20 de mayo. Un espacio multidisciplinar que une arte, ciencia y tecnología, y que, además de ofrecer unas vistas exclusivas de la ciudad, reinterpreta el concepto de mirador tradicional y alberga la única instalación artística permanente, multisensorial y transitable del artista contemporáneo Tomás Saraceno en el sur de Europa.

Un must have a la hora de visitar la Ciudad Condal que supondrá toda una experiencia para turistas y barceloneses. Y es que la visita comienza en Hipermirador Barcelona, un mirador sin ventanas reales donde, gracias al arte, la ciencia y la tecnología, descubren la Barcelona a la que habitualmente no se le presta atención.

Después suben al mirador 360° ubicado en la planta 30, donde, desde 125 metros de altura, se observan prácticamente todos los rincones de la ciudad. Y como colofón, en ese mismo espacio, aún unos metros más arriba, pueden subir a la obra de arte transitable Cloud Cities Barcelona, de Tomás Saraceno, y sentirse suspendidos, como en una nube desde donde se les invita a reflexionar sobre el futuro de las ciudades en clave medioambiental.

La Torre Glòries es uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona y se ha convertido en todo un icono arquitectónico de la ciudad, pieza clave del skyline barcelonés y símbolo del distrito tecnológico de Barcelona: el 22@. El edificio, de 144 metros de altura, se inauguró en el 2005 y fue renovado y rediseñado en el 2017, tras la adquisición de la torre por parte de MERLIN Properties. Actualmente consta de 30 plantas, 26 de las cuales están destinadas a oficinas. Para hacer posible la iniciativa de Mirador torre Glòries, se ha llevado a cabo un exhaustivo proyecto arquitectónico.

El resultado es este hot spot pensado para tomar conciencia real del entorno que nos rodea y de la importancia de los espacios que conforman la ciudad. Una manera de sentir, descubrir y mirar Barcelona como nunca antes.

