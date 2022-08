Rodeada de un halo de misticismo y magia, cada verano estas islas se convierten en el epicentro del mundo. todos quieren estar aquí. Una breve guía de qué ver y adónde ir en las islas más vibrantes y disfrutonas.

ISABEL LOSCERTALES & FÁTIMA GARCIÁ

En pocos sitios hedonismo y espiritualidad conviven con tanta armonía como en Ibiza y Mallorca. Muchos vienen atraídos por su ocio nocturno, otros por su energía, pero estas islas tienen un valor turístico y una belleza que van más allá. Así, vale la pena dedicar al menos un día a conocer Ibiza capital y Palma. Alquilar una audioguía para descubrir sus secretos.

Lujo

Es posible que la imagen de las islas esté ligada a la exclusividad, pero más allá de ostentaciones y pretensiones, el verdadero lujo es estar en Ibiza y Mallorca.

En Mallorca, uno de los planes que no pueden faltar es, además de disfrutar de su característica naturaleza salvaje y de sus aguas cristalinas, apreciar cómo anochece lentamente en la isla. Y qué mejor que experimentar este momento desde una opción de alojamiento only adults donde el relax y el silencio están completamente asegurados. FERGUS Hotels cuenta en su cartera con 2 Only Adults en Mallorca: Fergus Style Palmanova y FERGUS Style Tobago, se convierten en las opciones perfectas si quieres sorprender a tu pareja o acudir con amigos a una escapada para celebrar el verano.

Hoteles ubicados a un minuto de la playa, amplias habitaciones con vistas al mar y terrazas privadas superiores con jacuzzi y cama balinesa desde la que contemplar el mar. Cuidado diseño, luminosidad y exquisitos detalles.

La marca Ibiza Luxury Destination, un club de producto nacido al amparo de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, promueve el lujo. "La simpleza de ir descalzo paseando por la arena, brindar con amigos viendo caer el sol o disfrutar de su energía magnética: es una isla rica en sensaciones", prometen. Ibiza Luxury Destination está formada, de momento, por 64 empresas de todo tipo. Entre los hoteles que avala, nos han cautivado estos:

- Gran Hotel Montesol Ibiza. Fundado en 1933, es un referente para grandes personalidades como Orson Welles o Carolina de Mónaco y luce una fachada colonial declarada por la Unesco "Bien de Interés Cultural". Su adquisición por parte de Experimental Group le está dando un twist muy cool, como ya se ve en su restaurante Sabbaba Montesol y en su maravilloso rooftop.

- Ocean Drive Talamanca. Un cinco estrellas muy bien ubicado en la bella Bahía de Talamanca, con tres piscinas y un recomendable Sky Bar para disfrutar de una increíble panorámica, cóctel en mano.

- Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel. Un referente en el mundo de los hoteles wellness, con un spa de 1.800 m2 bajo el emblema de Clarins que es un verdadero lujo. Otro gancho: su restaurante Maymanta, del gran chef peruano Omar Malpartida. En Santa Eulalia.

- Nativo. Este nuevo hotel boutique situado en Siesta (Santa Eulalia) luce un estilo bohemian-chic bajo el concepto "barefoot luxury". Muy orgánico.

De altura

Si las azoteas de hotel se están convirtiendo en un must en cualquier destino, en la isla blanca, que presume de los mejores atardeceres, con razón de más. El INNSiDE by Meliá Ibiza, ubicado en la Bahía de San Antonio y destinado a los espíritus más aventureros, destaca por las magníficas vistas de su Rooftop Nine, que amenizan los mejores DJ. ¿Cansada de bailar? Puedes tomarte un respiro tumbándote en una hamaca o en una cama balinesa junto a la piscina y tomando un cóctel y un bocado.

En su animada agenda semanal de eventos destacan, además de las sesiones musicales, otras actividades como los Open Air Cinema en el área Pool Club. A eso hay que sumar exposiciones de artistas locales, clases de yoga y otros eventos culturales que pretenden dar a conocer la esencia de la isla.

El hotel lifestyle cuenta con acceso directo a la playa de Punta Pinet y acoge 275 habitaciones divididas en cinco categorías, todas de estilo moderno, luminoso y refrescante. Si en vacaciones tampoco quieres separarte de tu mascota, buenas noticias: aquí presumen de ser pet friendly.

Hedonista

En la ruta de azoteas para saborear un gran atardecer no puede faltar Epic Infinity Lounge, en BLESS Hotel Ibiza, uno de los mejores hoteles de lujo del mundo. Con una panorámica de infarto sobre la bahía de Cala Nova y una piscina infinita de ensueño, ofrece una interesante agenda musical, desde sesiones de DJ a la talentosa Sunset Jazz Band, experiencias de bienestar como talleres de yoga y actividades culturales diversas.

La gastronomía es otro de los ganchos del cinco estrellas: a la carta cosmopolita del Epic Infinity Lounge, hay que sumar el alto nivel del restaurante Etxeko Ibiza by Martin Berasategui (que acaba de hacerse con un Sol Repsol) y la cocina italomediterránea del nuevo Volevo. ¿Más razones para reservar? El maravilloso Magness Soulful Spa y el salón de belleza de Rossano Ferreti.

INSPIRADOR

Disfrutar de la puesta de sol es casi un deber en la isla. Y hemos descubierto uno de los mejores sitios donde hacerlo: Belvue, el rooftop del hotel only adults Amàre Ibiza, en primera línea de la Cala de Bou (Sant Josep de Sa Talaia). Además de una bella infinity pool, cuenta con un dream team de lujo: el chef Mauricio Giovanini, el sushi chef Carlos Navarro, el mixólogo Diego Cabrera, la sumiller Meritxell Falgueras, el barista Adrián Fernández y el music curator DJ Alex Kentucky y Balearica. Impresionante. Y muy instagrameable. Amarás Amàre.

Sexy

Si buscas la Ibiza más divertida, joven, sensual e incluso gamberra, encontrarás el alojamiento perfecto en el hotel Vibra Piscis. Perteneciente a la cadena Vibra, con numerosos apartamentos y hoteles a lo largo y ancho de la isla, el Piscis se ubica en el corazón del popular municipio de San Antonio de Portmany, muy cerca del mar y el paseo marítimo y de los sitios más animados, como las discotecas Es Paradís y Edén o los famosos Café del Mar y Mambo, ideales para disfrutar del espectáculo de una puesta de sol en el Mediterráneo.

Este alojamiento, recién renovado, es un todo incluido solo para adultos y se ha propuesto un objetivo: hacer que la estancia de sus clientes sea divertida y memorable. Cuenta con 366 habitaciones de diseño contemporáneo, algunas con vistas al mar, dos piscinas con un llamativo fondo de color rojo, un pool-bar que se asoma a la bahía, un beauty corner, una barber shop, una zona wellness y un gimnasio con jacuzzi.

Su propuesta gourmet incluye un buffet completo con showcooking. ¿Lo mejor? Te hará viajar por el mundo a través de un mercado gastronómico con cinco puestos temáticos: el Gringo (tex-mex americano), Lucky Cat (asiático), Tutto fa Brodo (italiano), Camden (inglés) y The Sweetest Taboo (postres), presidido por un gigantesco monstruo de las galletas, entre otras esculturas.

El Hotel Vibra Piscis te recomendará otros planazos, como tomar un ferry para desplazarte a las playas más cercanas y paradisiacas. Definitivamente, aquí está prohibido el aburrimiento.

Festiva

Famosa por su cultura de clubbing, Ibiza ha abierto esta temporada un nuevo hotspot nacido para triunfar: Club Chinoise. Ubicado en Ibiza Gran Hotel (en el antiguo Heart) y destilando el glamour del Shanghái de los años 30, contará con talentos internacionales como Luciano, Guy Gerber, Themba o Satori.

Antes de entrar al club, te recomendamos que pruebes la oferta gastronómica del hotel. Esta temporada se sale: además del recién galardonado con una estrella Michelin La Gaia, ha inaugurado el restaurante Zuma Ibiza, el famoso sello de cocina japonesa contemporánea, y lo nuevo del celebrado chef Mario Sandoval, ASAL, donde servirá su alta gastronomía en un entorno sofisticado y orgánico. Ambos tienen terraza.

Divertida

Un hotel de lujo que acoge los eventos a los que todo el mundo quiere ir, algunos con los mejores DJ del mundo: Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, en Playa d'en Bossa, arrasa con este concepto pionero.

Dividido en The Ushuaïa Tower (181 habitaciones) y The Ushuaïa Club (236), no solo ofrece la agenda festiva más envidiada de la isla, sino también un servicio VIP y cinco restaurantes y cuatro bares. Entre ellos, el teppanyaki Minami Japanese Restaurant; el carnívoro Montauk Steakhouse; The Oyster & Caviar Bar, donde degustar auténtico sabor a mar y el vibrante beach club The Beach by Ushuaïa Ibiza. Lo más.