Si aún no tienes planificadas tus vacaciones, tienes que fichar estos 4 destinos "buenos, bonitos y baratos"

Planificar unas vacaciones de ensueño no tiene por qué ser caro. De hecho, es posible, incluso, viajar por Europa sin tener que invertir demasiado. Y es que, el continente ofrece una amplia gama de destinos que son no solo bonitos y están llenos de historia, sino que también son también accesibles para el bolsillo. Así que, si aún no tienes decidido tu próximo destino, aquí te presentamos cinco opciones que cumplen con las famosas tres ‘B’, es decir, son "buenos, bonitos y baratos".