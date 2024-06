Sin frotar ni hacer nada: el "trucazo" para limpiar la campana extractora de la cocina a la primera

Limpiar la cocina suele ser un engorro, pero lavar la campana extractora lo es todavía más. Aunque es un elemento indispensable y se usa a diario porque mantiene el hogar libre de olores y humedad, no se friega tan menudo como el resto de utensilios. Los filtros son el menor de los problemas: se mantienen más a menudo con un buen detergente líquido o con un quitagrasas potente. Y a base de frotar, claro. Lo que se deja semanas (y meses) sin hacer es el aparato en sí. Con el paso del tiempo se va acumulando suciedad, la grasa en particular, convirtiendo la tarea de limpieza en un fastidio. Sin embargo, hay un truco infalible para hacerlo la campana extractora niquelada: no necesitarás ningún producto especial ni caro, ni tampoco tendrás que frotar. Es más, no tendrás ni que ponerte unos guantes de limpieza.