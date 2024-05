Tráiler y fecha de estreno de 'Romper el círculo', la nueva película de Blake Lively basada en el 'bestseller' de Collen Hoover

En mayo de 2023 veíamos las primeras imágenes del rodaje de la película que llevaría el mismo nombre (en inglés, 'It ends with us') basada en este 'best seller' y las redes se llenaban de mensajes de emoción al conocer la noticia de que podríamos ver esta historia plasmada en la gran pantalla. Y así es, Blake Lively y Brandon Sklenar son los protagonistas de la película que promete ser uno de los 'taquillazos' de este año.