Por qué el vestido de Blake Lively es el más esperado de la Gala Met 2024

Esperando muchas flores y jardines que van a inspirar el deseo de nuestras 'celebrities' favoritas, sin duda alguna, una de las más esperadas es Blake Lively. ¡Y no es casualidad! Recordemos que el año pasado no aparecía por la 'red carpet' de la gala, rompiendo el corazón de muchos amantes de la moda. Este año se va a cruzar con 'celebrities' como Zendaya, Jennifer Lopez, Elsa Pataky... No podemos esperar para ver sus 'looks'.