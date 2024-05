El vestido más esperado de la Gala Met 2024 está sin hacer: Zendaya no tiene el 'look' terminado

Se ve que Law Roach, el estilista de la actriz, ha dado una entrevista para The New York Times y ha confirmado el peor de los presagios para los amantes de la Gala Met de este año: "Hemos tenido dos giras de prensa ('Dune 2' y 'Rivales') y dos portadas de Vogue. El vestido ni siquiera está hecho. No se lo ajustarán hasta el sábado"... Que no cunda el pánico.