Zendaya pone de moda el ‘Teniscore’, la última tendencia viral que ya ha llegado a Zara

Pocas actrices se toman tan en serio los ‘looks’ de sus ‘premières’ como Zendaya. Por supuesto, con permiso de Margot Robbie que nos dio toda una lección en su gira mundial para presentar la película de ‘Barbie’. Ambas han demostrado que, en el caso de los estrenos, ya no basta con llevar un modelo de infarto sobre la alfombra roja, sino que, ahora, los estilismos deben ir en consonancia con el espíritu de la película. Así que, no es de extrañar que durante las diversas presentaciones a las que ha asistido la joven actriz para presentar ‘Challengers’, su último ‘film’, haya decidido apostar por un vestuario repleto de referencias al universo del tenis: desde un vestido de Thom Browne lleno de raquetas bordadas a unos salones con un tacón de infarto rematado por las emblemáticas pelotas amarillas, que firmaba nada más y nada menos que JW Anderson para Loewe. Y es que, en ella da vida a una ‘ex prodigio’ de este deporte que acaba convertida en entrenadora. De esta forma, la intérprete se ha convertido en la mejor embajadora del estilo bautizado como ‘Teniscore’, que podemos decir que ya es una tendencia viral que arrasa gracias a plataformas como Instagram o Tiktok. Además, como no podía ser de otra forma, esta nueva corriente comienza a hacer incursión en nuestro armario gracias a las marcas ‘low cost’.