'La idea de tenerte', la nueva película de Anne Hathaway basada en la novela sobre la vida de Harry Styles

Anne Hathaway es de esas actrices que nunca nos cansamos de ver, ya sea en la pequeña o gran pantalla e interpretando cualquier tipo de personaje. La protagonista de 'Los miserables', película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2013, está nuevamente de promoción para presentar una de las comedias románticas más esperadas del año. Se trata de 'La idea de tenerte' (en inglés, 'The Idea of You'), basada en la novela homónima de Robinne Lee publicada en 2017.