Tracy Wolff, la escritora que vuelve locos a los adolescentes

Nos encontramos en Madrid con esta súper ventas texana. Cercana, alagre, simpática... es una persona luminosa que nada tiene que ver con el universo que ha creado en la serie 'Crave', esa que ha logrado enganchar a la Generación Z. Relatos oscuros con mucho romanticismo, que transmiten la idea de que cada persona puede ser lo que quiera y llegar hasta donde se proponga. De hecho es lo que ha logrado esta profesora de inglés, obsesionada con 'todo lo que se despierte de noche'. Un auténtico ‘boom’ literario en el que combina el amor adolescente con sucesos paranormales y personajes fantásticos, a la vez que aborda temas como la externalización de las emociones o la sexualidad. Y es que aunque Wolff ha escrito más de 60 novelas, con las que ha explorado otros géneros como la literatura erótica, ha sido esta saga adolescente la que ha conseguido coronarla como una de las autoras más prometedoras, con más de 300.000 ejemplares vendidos solo en España.

Seis libros en solo tres años y cada uno de 800 páginas. ¿Escribir es una necesidad para ti?

De hecho, he escrito ocho. Hay dos más que no están relacionados con la serie Crave... Escribir es una necesidad. Y también no duermo mucho, así que hay que hacer algo durante esas horas. Pero escribir, desde que era muy pequeña, ha sido mi escape, mi lugar feliz. Siempre digo que quería contar historias desde el momento en que aprendí que las letras hicieron palabras y las palabras hicieron frases. Y cuando era joven, mi padre, que era un tipo tecnológico pero tenía un lado muy creativo, me decía cuando íbamos de paseo: 'Cuéntame una historia sobre esa casa de ahí, o cuéntame una historia sobre tu animal favorito'. Y desde muy joven aprendí a pensar en historias.

Cuando ves la adoración que despiertas, con miles de fans, la gente agolpándose para que le firmes los libros, ¿no te pesa la responsabilidad, el no defraudarles?

Yo soy cuidadora por naturaleza, más que una carga me parece una enorme responsabilidad que me tomo muy en serio. Soy tremendamente cuidadosa con los mensajes que transmito en mis libros. Porque justamente mi objetivo también es el de proporcionar un lugar seguro para muchos lectores y lectoras que no lo tienen. Recibo muchos e-mails y mensajes directos en Instagram y Facebook, sobre todo de chicas. Muchas de ellas me cuentan cómo la serie 'Crave' les ha ayudado a superar un problema en casa o en la escuela o que alguien que les importaba murió. Estos libros fueron una salida o un estímulo para sobrevivir. Y lo siento como un desafío. Estoy agradecida por esta oportunidad de aportar un pequeño grano de arena y proporcionar ese espacio seguro para mis lectores y lectoras.

/ Ed. Planeta

Hablando de ese lugar seguro: en tus obras el sexo está tratado con mucha elegancia. ¿Por qué? ¿Porque los jóvenes ya tienen demasiada información en redes sociales?

Escribo romances y he hecho literatura erótica, así que estoy muy cómoda con las escenas de sexo. Ahora bien, yo creo que cuando se escribe para un público joven, hay que tomar esas escenas de sexo con enorme sentido de responsabilidad porque cuando se tienen 17, 18 años, el sexo puede ser algo muy poderoso y bonito, pero también en ocasiones traumático. Lo que intento en la serie es crear el mundo que a mí me gustaría ver, el mundo en el que a mí me gustaría vivir: un mundo donde el respeto mutuo y el consentimiento son valores prioritarios absolutamente.

¿A ti te gustaría vivir en el universo de 'Crave'?

¡Forever! Como personaje, ahora que Cyrus -el malo malísimo- se ha ido, ¡claro!

Si tuviersa que elegir un personaje ¿con quién te quedarías?

En España, siempre es Hudson. En todo el mundo, siempre es Hudson. Sin duda, todos mis personajes reflejan una parte de mí, pero si me tengo que quedar con alguno, voy a ir con Grace. Ella no deja nunca de intentarlo, es una luchadora y hace lo posible porque sus acciones también sean un reflejo de su nombre, que significa gracia: trata a los demás con bondad, con respeto, inclusive cuando están tratando de hacerle daño y a mí me encanta esta fortaleza. Ella cae, tropieza, pero se vuelve a levantar se recupera rápidamente una y otra vez. Me quedo con Grace.

/ Rectimepro

¿Cómo podrás vivir sin esta historia y sin estos personajes, ahora que ya acabado la serie?

Bueno, para empezar, he de confesar que los personajes, Grace y Hudson, viven un poco en mi cabeza, así que en ese sentido siguen aquí haciendo de las suyas. Y además en mayor comenzará otra serie derivada del Instituto Katmere. Va a ser distinta porque se trata de un colegio para delincuentes, para aquellos seres sobrenaturales que no han hecho un uso apropiado de sus poderes. Es un universo más oscuro, pero que abordan los mismos temas.

¿Y no te han comprado los derechos para llevar esta genial historia al cine o a la televisión?

Pues sí se vendieron los derechos a Universal Pictures, pero como sabes, con la huelga de creadores y guionistas en Hollywood, la industria del entretenimiento está viviendo un periodo tumultuoso. Sí es verdad que los productores ya tienen un guion con el que están muy contentos, así que cruzaré los dedos para que salga adelante el proyecto de película. Y no, no me preguntes quién me gustaría que lo protagonizara, no podría darte nombres (risas).

Me gustaría que definieras en tres palabras la saga 'Crave'...

¡Nunca me habían hecho esa pregunta! Pero si tuviera que escogerlas serían con gracia (guiño al personaje principal, que se llama así), divertida y optimista.

Eres madre de tres niños, ¿ellos ya leen tus novelas?

El mayor, sí. De hecho, las novelas que escribí antes de la serie 'Crave', que eran románticas, también las leyó y me sorprendía mucho, porque es un gran futbolista y no le pagaba nada... (risas). Mis otros dos hijos menores tienen dilexia, así que prefieren los comics.

¿Tus proyectos de futuro pasan por desarrollar esta serie de instituto?

De todos sus seguidores, ¿qué país es más fogoso?