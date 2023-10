Annie Lyons publica 'El Club de Lectura del Refugio Antiaéreo': "Las mujeres son poderosas si se ayudan entre sí"

Con más de media docena de libros publicados en Reino Unido (entre ellos 'Not quite perfect', que fue un gran éxito de ventas, o 'The secrets between sisters', Premio Mejor Libro Electrónico en el Festival of Romance and Life 2014) la escritora británica Annie Lyons se presenta por primera vez en España con una novela histórica, 'El Club de Lectura del Refugio Antiaéreo' (Planeta): una obra sobre dos mujeres que, en plena Segunda Guerra Mundial en Londres, encuentran en los libros su mejor refugio. Y una historia notable de solidaridad, bombardeos, amor, empoderamiento y supervivencia que, desde la primera página, apresa la atención en muchos frentes.