Tópicos que dan risa: no te pierdas La Ternura

Alexandra: En el fondo, no, aunque quizás esté equivocada. Lo que me gusta de la película es que no se convierte en una historia sobre la guerra de sexos, sino en la valentía de amar. Es absurdo pretender esconderte del sufrimiento: si no amo, no me harán daño. Hay que exponerse, no hay que dejar de vivir el amor, porque te pierdes lo mejor de la vida. Esa es la moraleja.