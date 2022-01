Los 10 electrodomésticos que más electricidad gastan y más suben la factura de la luz

El precio de la luz roza estos días su máximo histórico y el megavatio hora se sitúa en 106,27 euros, su segundo mayor precio de la serie histórica. Dejar la tele en 'standby', poner la lavadora, encender el aire acondicionado... ¿cuánta electricidad consumen y cómo repercuten en la nueva factura de la luz?

Clara Hernández

Seguramente ya sabes que las nuevas tarifas de la luz que han entrado en vigor desde junio de 2021 pueden disparar tu factura si tu consumo de electricidad se realiza en la franja horaria denominada 'punta' (es decir, entre las 10.00 y 14.00, y las 18.00 y 22.00, de lunes a viernes, que es la más cara), o si te atienes a los tramos intermedios o 'llanos' (entre las 8.00 y las 10.00, entre las 14.00 y las 18.00, y entre las 22.00 y las 24.00, de lunes a viernes). También, que las tarifas más baratas (franja 'valle') corresponden a los fines de semana y días festivos (enteros) y noches de días de diario, a partir de las 24.00.

Teniendo en cuenta todo esto (y que, según la OCU, hacer un uso eficiente de la energía, es decir, utilizar los principales electrodomésticos en horario nocturno o en fines de semana puede suponer unos 130 euros de ahorro anual), ¿cuáles son los electrodomésticos y las prácticas que consumen más electricidad y, por lo tanto, pueden hacer fluctuar más nuestra factura? Asimismo, ¿hay soluciones para que no gasten tanto?

Al margen de que estos cálculos pueden variar en función de la eficiencia del aparato y del uso que hagamos de él, estos son los valores medios que suelen gastar nuestros electrodomésticos (de más a menos) y los remedios para minimizarlos (es posible reducirlos entre el 10 y el 50%, según la OCU).

1. NEVERA (unos 662 kWh al año, de media)

Es el más 'gastón' de los electrodomésticos (dicen que el 30,6% de lo que consumen tus electrodomésticos, es atribuible al frigorífico) ya que su uso es constante. Hemos encontrado en la OCU unos consejos para utilizar de forma más eficiente:

- Aprovechar el máximo su volumen pero sin llegar a comprimir los alimentos.

- No instalarla cerca del horno, de un radiador o de una ventana soleada. También hay que comprobar que el aire circula por detrás.

- El termostato debe estar entre 4-6º C.

- Si acumula escarcha, descongélala.

- No dejes la puerta abierta mucho rato.

- No introduzcas alimentos calientes.

- Si sacas un alimento del congelador, descongélalo en la nevera para ganar ese extra de frío.

- Si estás pensando en comprar uno nuevo, opta por un modelo clase A+++. Y atenta al tamaño: cuanto más grande, más consumo. Lo mejor es que adquieras el tamaño que realmente necesitas.

2) CONGELADOR (563 kWh al año de media)

El segundo electrodoméstico que protagoniza la factura de la luz es el congelador. Para evitar consumos indebidos, debes seguir los consejos del apartado anterior, como no dejar abierta la puerta mucho tiempo, descongelar la escarcha, mantenerlo a unos -18ºC y lejos de hornos y otras fuentes de calor, y evitar que los alimentos toquen la parte posterior. Además, nada de meter alimentos calientes.

3) LA TELEVISIÓN (263 kWh al año de media)

Aunque el uso de tabletas y otros dispositivos están comiendo terreno a la televisión, esta es el tercer electrodoméstico del hogar que más energía consume por su uso. Para evitarlo:

- Olvídate del 'standby': El dejar enchufado el televisor sale caro. De hecho, se estima que el consumo en 'standby' de los aparatos electrónicos supone el 11% del gasto en la factura de la luz.

- Elige un televisor LED: Si estás pensando en comprarte una televisión nueva, ten en cuenta que las pantallas LCD con retroiluminación LED son las que más energía ahorran. La certificación energética A+++ es la más eficiente del mercado.

- Ajusta el brillo y el contraste: A más contraste y brillo, más consumo. ¿Lo sabías?

- El tamaño importa: También el tamaño es determinante a la hora de la factura eléctrica. Las televisiones más grandes consumen más.

4) LA LAVADORA (255 kWh al año de media)

Además de utilizarla en las franjas horarias en las que las tarifas son más baratas, y aprovechar su capacidad (respetando la carga indicada por el fabricante), una buena idea es separar la ropa por colores y en función de lo sucias que estén las prendas para poder usar el programa más frío posible.

También es aconsejable, si necesitas cambiar de lavadora, comprar un modelo con etiquetado energético de la clase más eficiente, y con clase de lavado A.

5) LA SECADORA (255 kWh al año de media)

Figura en el TOP5 de los grandes devoradores de electricidad. Te animamos a que:

- Selecciones el centrifugado más rápido en la lavadora.

- Si vas a planchar después, finaliza el programa de secado antes.

- Manténla limpia, retirando las pelusas del filtro y del condensador.

- Llena el tambor totalmente, respetando la carga máxima.

- Si puedes elegir, compra secadoras a gas y si son eléctricas, que tengan etiqueta energética de la clase más eficiente.

6) EL LAVAVAJILLAS (246 kWh al año de media)

También hay trucos para reducir el consumo del lavavajillas, más allá de utilizarlo en el tramo 'llano' (entre las 14.00 y las 16.00) o en las franjes 'valle' (fines de semana y noches):

- Usa el programa económico (50-55'C)

- Utiliza el programa de lavado intenso solo cuando la vajilla esté muy sucia.

- En lugar de recurrir a programas de media carga, espérate a llenar el lavaplatos.

- Limpia el filtro a menudo.

- Si vas a comprar uno nuevo, elige uno con etiquetado energético eficiente, y con el tamaño según tus necesidades.

- Retira en seco los restos de comida de la vajilla.

- Si tienes pensado instalar paneles solares en casa, elige uno que admita entrada de agua caliente.

Fuera del ránking de la OCU, estos son los otros cuatro electrodomésticos que, según distintos expertos, hay que vigilar:

7) EL HORNO (8,3% de la electricidad que gastas, de media)

Aunque no figura en el ránking de la OCU, sí lo hace en el de Endesa o en el de IDAE. Si un hogar gasta de media 990 euros al año en consumo eléctrico, un 8,3% de esa cantidad correspondería al horno (la nevera puede ascender al 20 o 30%).

El secreto para que gaste menos es mantenerlo limpio y cerrado: no hay que abrirlo mientras esté encendido (cuando lo haces, desperdicias el 20% de energía acumulada). También debe estar limpio de grasas. Apágalo antes de finalizar para aprovechar el calor residual, y evita precalentar. Además, ¿sabías que puedes cocinar varios alimentos a la vez?

El utilizar moldes metálicos de color oscuro o esmaltados también es buena idea, ya que absorben mejor el calor.

Si vas a adquirir uno nuevo, que sea de la clase más eficiente.

8. EL ORDENADOR (7,7% del gasto de electrodomésticos)

Su consumo no ha dejado de aumentar en los últimos años hasta constituir el 7,7% de lo que gastamos en electrodomésticos, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Aunque no figura en el listado de la OCU, estos datos lo introducirían en la lista por encima, incluso, del lavavajillas. Para disminuir su consumo eléctrico, te recomendamos:

- Bajar la iluminación de la pantalla.

- Apagar los periféricos (impresora, escáner...) y quitar el salvapantallas.

- Apagarlo una vez que ya no lo estemos utilizando.

- Las pantallas planas consumen menos que las convencionales.

9. BOMBILLAS E ILUMINACIÓN (20% de lo que consumimos)

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la iluminación de un hogar puede llegar a representar la quinta parte de la electricidad que consumimos en la vivienda. Sus consejos para ahorrar son:

- Siempre que puedes, aprovecha la luz natural.

- Utiliza colores claros en paredes y techos.

- No dejes luces encendidas que no utilices.

- Reduce la iluminación ornamental.

- Sustituye las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo (ahorran hasta un 80% de energía y duran 8 veces más).

- Usa tubos fluorescentes donde necesitas más luz durante muchas horas, como en la cocina.

10. AIRE ACONDICIONADO (635 kWh en modo refrigeración)

El gasto dependerá, evidentemente, de su uso y del clima. Pero hay que tener en cuenta que, para el mismo nivel de prestaciones, hay aparatos que consumen hasta un 60% más de electricidad que otros. Además:

- Fija la temperatura de refrigeración en 26ºC.

- Cuando enciendas el aparato, no ajustes el termostato a una temperatura más baja de lo normal.

- Cuida de que no le dé el sol.

¿Además de una cocina más eficiente buscas diseño? Mira estas ideas.