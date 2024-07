Ellas también van a por el oro en París: hablamos con el equipo que ha diseñado “el bañador más rápido del mundo”

Siendo obra de un equipo femenino, no es de extrañar que en la investigación no haya faltado, además, la perspectiva de género. “La natación en particular es un deporte que presenta diferencias en los requisitos de hombres y mujeres”, aseguran. “Por ejemplo, unos y otras tienen un centro de flotabilidad diferente y generan energía de formas distintas, porque almacenamos músculo y grasa en zonas diferentes del cuerpo. Los diseños de nuestros bañadores kneeskin femeninos y nuestros jammers masculinos tienen puntos en común, pero también están optimizados para la forma femenina y masculina, con el fin de garantizar el mejor ajuste y rendimiento posibles”.