Libérate de estas 5 ataduras convencionales y lánzate a la piscina

Desde que vi el anuncio, no me quito de la cabeza el tema del spot, de la banda punk australiana The Beefs y que para mí, es ya la canción del verano. Al ver el buen rollo que reina en esos inolvidables 90 segundos, pensé en lo absurdo que es preocuparme por la MOB (recuerda: Maldita Operación Bikini) cuando siempre he sido de bañador, quizás porque en mi cabeza, pese a que nadar estilo perrito es mi única habilidad, soy Esther Williams, por lo que necesito diseños con los que nadar con absoluta libertad sin giros de guión. Por eso, me he hecho a mí misma una promesa: este verano, me niego a ser víctima de las clásicas ataduras que hacen que los que están destinados a ser los felices más felices del año pasen a serlo menos. Creo firmemente que el último acto de rebeldía es plantarle cara a las microtrabas que a veces la vida nos quiere poner, así que pienso marcarme un Montgomery este verano, retarte a mí misma y atreverme con todo. ¿Te sumas a la revolución 'Go Full Speedo'? He aquí sus 5 claves