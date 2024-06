Estas son las razones por las que tu gato quiere dormir contigo

No obstante, hay un rasgo felino característico que va más allá de la forma de ser de cada gato, manifestándose en la gran mayoría de estos animales cuando son domesticados: ¿alguna vez te has preguntado por qué tu gato te acompaña al dormitorio cada noche? Puede ser que sea el más desapegado, hasta incluso irritable, del mundo pero nuestros peludos suelen acompañarnos cada noche al dormitorio para dormir a nuestro lado. Por muy independientes que puedan parecer, hay motivos de peso por los que los felinos sufren si no estamos a la hora de dormir.