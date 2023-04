Sílvia Pérez Cruz: "Me gusta explicar la circularidad del tiempo, de la naturaleza, que después de un final siempre hay un principio"

Son colaboraciones que tienen todo un sentido personal y musical. Son naturales, nacen de un cariño y admiración previa. En este disco también me gusta reivindicar la belleza de todas las etapas y canto con artistas de generaciones distintas. Liliana Herrero me marcó de una manera profunda y ordenó muchas cosas dentro de mí, de hecho le compongo la canción que da título al disco. Con Pepe Habichuela y su mujer sentí que me compartían un saber antiguo e innombrable con generosidad y confianza, muy emocionante. Escuchar a Carmen Linares me conecta con algo muy puro y noble como un roble, que me emociona, mucho corazón. Con Salvador y Natalia hay un cantar mirando a los ojos, de confianza, cuidado, amor, respeto y admiración que representa muy bien los valores que quiero mimar y desde donde es bello compartir y celebrar . También están Maro y Rita que no paran de inspirarme y con las que sigo aprendiendo al igual que con todos los músicos que participan en este disco, a los que quiero y considero de mi tribu. 90 músicos, 30 de los cuales participan en un coro que me he inventado para la ocasión formado por alguna de las voces más bellas de nuestro territorio…Y no me quiero olvidar de mi equipo que cuida cada detalle como cada músico cuida cada nota.