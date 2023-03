Nena Daconte: “Aparento fragilidad, pero luego soy muy fuerte”

Me daba la sensación de que la gente no me conocía del todo, que se había quedado con una imagen de mí que no se correspondía con cómo yo me sentía conmigo misma. Había esa necesidad de romper esa imagen y de acercar a mi público a la Mai más real. Por otro lado, escribí el libro con la intención de hacer terapia o de autoconocimiento y luego lo aparqué en un cajón seis meses. Me leí el libro “Por si las voces vuelven”, de Ángel Martín y me sentí muy identificada. Explica que sufrió un brote psicótico y, cuando lees que a otra persona le ha pasado lo mismo que a ti piensas que ya no estás tan sola en el mundo, ves que no es algo tan poco común. Me sentí tan acompañada que pensé, quizás si yo publico mi libro, también puedo ayudar a otra gente a sentirse identificada y a no sentirse tan sola. Además, últimamente hay un movimiento para eliminar el tabú de las enfermedades mentales. Es muy importante que se pueda hablar de la misma forma si tienes diabetes o si tienes una depresión.