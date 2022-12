Celeste NG: "Me preocupa que los occidentales pinten a China como el enemigo"

Una vez más, no puedo hablar de las ramificaciones económicas o geopolíticas. Pero como estadounidense de origen chino, me preocupa que los occidentales respondan pintando a China -y por extensión, a cualquier descendiente de chinos o incluso del este asiático- como el "enemigo". Ya vemos que esto sucede en los EE.UU. Por ejemplo, las encuestas revelan que cada vez más personas creen que los estadounidenses de origen chino tienen más lealtad a China que a Estados Unidos. Hay una larga historia en los EE.UU. de demonizar a los asiáticos en general y a los chinos en particular, y sería muy fácil que este patrón se repitiera.