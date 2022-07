Lesbianas, gays, intersexuales, pansexuales, trans… Y muchos más. Te contamos el significado de cada una de las letras de esta populares siglas que se han convertido en un símbolo de lucha por la igualdad y los derechos humanos y a qué colectivo representa cada una de ellas.

Paka Díaz | Woman.es

Comienza la semana del Orgullo 2022 y todo se llena de banderas del arcoiris, que representan al colectivo LGTBIQ, o LGTBIQ+… Pero, quizá, tu no sabrías identificar muy bien a todos los colectivos incluidos en esta populares siglas que representan al colectivo compuesto por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones que se incluyen en ese símbolo de la suma, +, que cumple con una importante función: señalar que el colectivo permanece en una ampliación constante, tanta como sea necesaria.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que son unas siglas flexibles, fluidas y que no paran de crecer, como el propio movimiento por los derechos LGTBIQ cuya diversidad es garantía de igualdad. De eso se trata, de estar siempre abiertos porque lo importante, lo verdaderamente crucial, es que nadie, nunca, se quede fuera. Así que, nada de poner morros antes los cambios. Todo lo contrario, deben ser bienvenidos porque significan inclusión.

Tener conciencia de ello es importante para evitar la endodiscriminación dentro del propio grupo y que puede invisibilizar a algunos colectivos dentro de él mismo, como las personas bisexuales o intersexuales, y puede afectar sobre todo a las personas trans, o las racializadas o a quienes tienen VIH.

La diversidad también es imprescindible para incorporar a personas con cualquier orientación sexual –la atracción física, sexual o emocional que sientes hacia otra persona– o identidad de género –cómo te sientes respecto a tu propio, lo que puede concordar, o no, con el sexo y género se te asigno socialmente al nacer–.

Las primeras mini siglas que adoptó el colectivo, allá por los años fueron las LG, de lesbianas y gays. LG. Porteriormente, se ampliaron a LGTB para ir engoblando toda la gran diversidad del colectivo. No ha hecho más que crecer y te contamos a qué corresponden ahora las siglas LGTBIQ+.

Significado de la letra ‘L’

La letra ‘L’ que encabeza las siglas corresponde a las mujeres lesbianas, o sea, a mujeres que sienten amor romántico y/o atracción sexual en exclusiva por otras mujeres. Por cierto que el origen de la palabra lesbiana, procede de Safo de Lesbos, una poetisa griega lesbiana considerada la décima Musa y está considerada como la primera mujer que escribió versos de amor a otras féminas, entre las que se incluía la diosa Afrodita.

Significado de la letra ‘G’

Representa a los hombres gays, o sea, homosexuales que sienten un interés amoroso y/o sexual exclusivamente por otros hombres. Aunque lo normal es que sea la segunda letra del acrónimo, hay quien la sitúa en primera posición. La palabra gay procede del inglés y significa alegre y feliz. La eligieron para sustituir a homosexual porque la discriminación de la sociedad le había otorgado una carga negativa, e incluso patologizante, a esta. Tanto gay como homosexual se usan muchas veces para incluir a toda la comunidad, pero ojo, porque se corre el riesgo de invisibilizar a algunos colectivos.

Significado de la letra ‘T’

’T’ de transgénero, ’T’ de transexual y ’T’ de travesti. La T se refiere a la transexualidad y a veces se confunde con transgénero, que no son lo mismo. Transexual es una persona que no se siente identificada con el género y sexo socialmente asignado al nacer, esa T agrupa como un término paraguas a todas las identidades trans. Mientras que las personas transgénero no se identifican con el género que les fue asignado al nacer, el masculino o el femenino. Por último, las personas travestis son las que se presentan al vestirse con ropa, manera de hablar y comportamientos que habitualmente corresponderían al género opuesto al que nacieron. Pero, ojo, no es lo mismo que ser drag, algo que explicaremos más adelante.

Significado de la letra ‘B’

La letra B representa a las personas bisexuales, o sea, a aquellas que sienten amor romántico y/o atracción sexual por personas tanto de su sexo como del contrario. Aunque se considera que es el grupo más numeroso dentro del colectivo LGTBQ+, suelen estar invisibilizadas y cargan con sesgos incluso dentro del propio colectivo, erróneos, como que en realidad no existe la bisexualidad, ya que las personas se decantan por uno de los dos género, lo cual no es cierto en el caso ‘bi’, como también se les llama. A veces se confunde con pansexualidad, aunque ambas tienen matices diferentes.

Significado de la letra ‘I’

La letra I se refiere a la intersexualidad. Las personas intersexuales son las que tienen características propias de ambos sexos, masculino y femenino. Pueden tener rasgos físicos de ambos y una anatomía que no se corresponde por completo a los estándares establecidos. Antes se les llamaba hermafroditas, un término que no se suele usar porque tiene connotaciones peyorativas.

Significado de la letra ‘Q’

La Q de ‘queer’ es una palabra anglosajona, que vendría a significar algo así como extraño o raro. En el siglo XIX se usaban para descalificar a las personas del colectivo LGTBIQ+, pero ellas se apropiaron del término y lo han transformado en una forma orgullosa de autocalificarse como personas que se saltan las normas, que no se comportan ‘como deberían’ según su género. Hoy, ‘queer’, además de referirse a quien no se sienten identificados con los géneros que existen y rechazarlos porque los consideran construcciones sociales artificiales –por eso prefieren el uso de pronombres neutros como elles, todes o nosotres–, es también un sinónimo de personas libres.

Significado del símbolo ‘+’

Como comentábamos, el colectivo LGTBIQ+ está en permanente revisión y ampliación, en un esfuerzo constante por reflejar la mayor diversidad posible. Por eso, el símbolo de la suma, ese +, se ha convertido en una herramienta para poder englobar todas las formas de sentir, todas las identidades y expresiones de género. Entre ellas, se recogen minorías como las personas pansexuales –-que sienten atracción sin necesidad de fijarse en el género de la otra persona–, los asexuales –quienes no tienen ningún interés sexual, los demisexuales, –que necesitan conocer bien a una persona para poder sentir atracción por ella–, los asexuales o agénero –que no sienten intererés sexual, aunque sí emocional, por otras personas–, los géneros no binarios y a las personas drag, acrónimo de Dressed as a girl (Vestido como mujer), una forma de expresión artística, a veces representa a personas andróginas o a quienes exageran los aspectos de género y los roles de cada uno de ellos, sin querer cambiar el suyo propio. El signo ‘+’ incluye a todas las orientaciones, identidades y expresiones de género posibles, en un símbolo de orgullo, libertad y acogimiento.

Nueva bandera: ‘Progress Pride’

La bandera del arcoiris se ha hecho tan popular que cuenta con su propio emoji. Otras del colectivo, como la trans, van ganando también fama, que no queremos armarios ni para las banderas. Y basta con mirar la última década para ver que representan la evolución constante del movimiento. Por eso, como las siglas, también las banderas andan actualizándose, para ser más inclusivas y no dejar fuera a nadie. Para lograrlo, la nueva bandera LGBT+ incluye las interseccionalidades y la han bautizado como la ‘Progress Pride’. Además de añadir a otras banderas del colectivo, como la trans, pero, también, incorpora un abanico de pieles, que incorporan a las personas con distintas expresiones de género, orígenes étnicos, raciales y culturales o clases sociales. La ha creado el diseñador gráfico estadounidense Daniel Quasar quien la rediseñó sobre la base clásica de la original, creada por el artista y activista Gilbert Baker en 1978 para la Marcha del Orgullo LGBT+ de San Francisco.Ya está preparada para ondear en un Orgullo que cada año se propone ser más inclusivo.