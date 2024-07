Así convenció Ryan Reynolds a Madonna para utilizar ‘Like a prayer’ en su última película de superhéroes

Madonna hizo una gran crítica que cambió la historia de 'Deadpool y Wolverine'. La cantante de 65 años -que dirigió las películas 'Filth and Wisdom' y 'W.E.'- fue buscada por la estrella de la película, Ryan Reynolds, para pedirle su autorización para utilizar su famoso tema de 1989, 'Like A Prayer' en la cinta. Y ella no sólo dio su permiso después de que él y el director Shawn Levy le ofrecieran una extensa propuesta, sino que también dio algunas orientaciones sobre la mejor manera de utilizar la música.