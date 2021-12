Regalos de Navidad con los que acertar está asegurado

Si ya estás en plena búsqueda de regalos para tus seres queridos, ¡esto es para ti! Te contamos cuáles son los regalos con los que no fallarás este año.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Santa Claus is coming to town y los Reyes Magos cada día están más cerca de su destino… Así pues, es momento de buscar los regalos ideales para nuestros seres queridos. Esta tarea no es nada fácil y en muchas ocasiones se duplica la dificultad ya que cada vez son más las familias españolas que celebran ambas festividades.



Dejando a un lado a los más pequeños de la casa, que siguen prefiriendo los juguetes, cuando se trata de regalar a un adulto la cosa se complica porque, aunque hay quien sigue facilitando la tarea mandando su tradicional carta a los Reyes y a Papa Noel, en muchas ocasiones nos vemos totalmente perdidas sin saber qué regalar para acertar. Esta tarea se vuelve particularmente difícil cuando la persona a la que tenemos que regalar es de esas personas que tienen de todo, o de los que están siempre al quite de las últimas novedades y no dudan en comprárselas ellos mismos en cuando salen a la venta.

Sin embargo, este año nos hemos propuesto ser tu pequeño milagro navideño y allanarte el camino dándote un montón de ideas de regalos con los que acertar está asegurado.

Regalos navideños tan originales que te los querrás quedar para ti Ver 17 fotos

Y es que, hemos tenido en cuenta todos los gustos y todos los presupuestos, por lo que en nuestra lista encontrarás desde regalos de lujo de moda y belleza para las que adoran los regalos exclusivos, hasta los artículos más originales y diferentes para los que prefieren salirse de los clásicos y apostar por algo innovador y especial.

Por supuesto, también hemos elegido una selección muy variada, en la que no solo hay regalos de moda y belleza, sino también de tecnología, de experiencias y hasta alguna que otra opción para los que disfrutan de una buena copa en la mejor compañía. Pero si hay algo que todas estas propuestas tienen en común para asegurarte el acierto con ellas es su originalidad. En algunos de ellos se trata del producto en sí, que es novedoso y diferente, en otros de la firma, menos conocida pero en las que siempre se apuesta por la calidad de los materiales y/o la sostenibilidad de los mismos, y en otras es el diseño el que le hace ser especial y fuera de lo común.