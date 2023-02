Los mejores regalos experiencia para sorprender a tu pareja el Día de San Valentín (o autorregalarte)

El festival de música de referencia en Madrid, el Mad Cool Festival, ha habilitado un pack especial para San Valentín dirigido a festivaleros y que incluye, además de la entrada o abono (hay diferentes modalidades), 6 pósters exclusivos con estética melómana y mensajes como "Be my very own constellation" (coincidiendo con el título de un tema de Red Hot Chili Peppers). El 'pack lover' con abono para 3 días cuesta 191 euros; el resto incluyen 2 entradas para alguno de los días del festival (160 euros).