La reflexión de Marina Llorca para volver del verano sin culpa y su comparación con María Pedraza

“Septiembre marca el fin del verano, la vuelta a la rutina después de un merecido descanso. Y sí, hemos salido a comer fuera, de fiesta, y nos hemos pasado horas tiradas en la playa, hemos desconectado y recargado pilas. Hace años para mi eso significaba que en septiembre tenía que compensar todavía más: dejar de comer, tener conductas restrictivas, perfeccionar lo que no era suficiente, obsesionarme con cambiar partes de mi cuerpo que veía ligeramente diferente… Me culpaba por haber “vivido” durante el verano, porque pensaba que no tenía derecho a hacerlo. Y claro que lo tienes, en verano y siempre. Sí, septiembre significa que los días se acortan y las noches son más frescas. Pero no tiene que ser un mes de compensaciones, de castigos, de tortura. También tenemos derecho a recuperar nuestros hábitos y nuestra rutina sin culparnos. No has fallado a tu cuerpo, cada uno es diferente y no tienes porqué odiarlo por ello”.