Realme 12 o el móvil que parece un reloj de lujo

Hablamos con el creador Ollivier Savelli, creador de la marca suiza de relojes Ollivier Savéo, fundada en Ginebra hace una década y responsable del diseño de algunosde los mejores y ornamentado relojes de la industria -trabajó en Roger Dubuis y para el grupo Richemont-. Su colaboración con Realme nos trae un smartphone muy especial, de aquellos dignos de mantener alejados de cualquier funda.

Usted es diseñador de relojes de lujo, ¿cómo surgió esta colaboración con Realme?

La marca me planteó la idea de incorporar el diseño de relojes de lujo a sus smartphones, y me pareció muy intrigante. Personalmente, siempre me ha interesado observar diseños de productos excepcionales en diferentes sectores, de hecho, me impresionó especialmente el diseño de la serie realme 11 Pro. Me pareció un diseño de producto fantástico. Sin embargo, para mi sorpresa, realme no tardó en invitarme a colaborar en para la serie realme 12 y, sin dudarlo, acepté encantado la oportunidad. Realme es una conocida marca de smartphones con una importante presencia en el mercado, y sus dispositivos son utilizados por millones de personas en todo el mundo. Al asociarme con realme puedo democratizar mi diseño y hacerlo accesible a una base de usuarios más amplia

/ O.S.

¿Qué fue lo más complicado del proceso?

Diseñar el realme 12 Pro Series 5G fue una experiencia única y emocionante para mí, ya que pasé de diseñar relojes de lujo a codiseñar un smartphone. Supuso una nueva serie de retos y oportunidades. Lo más complicado fue adaptar mi enfoque de diseño a los diferentes factores de forma y requisitos técnicos de un smartphone. Los relojes y los teléfonos tienen distintas consideraciones de diseño, como la artesanía y la integración de varios componentes. Por eso mantuve una profunda conversación y colaboración con los diseñadores de realme, por ejemplo, sobre cómo utilizar los elementos de diseño de los relojes de lujo en los teléfonos móviles. En general, diseñar el realme 12 Pro series 5G fue un viaje satisfactorio que superó los límites de mis conocimientos de diseño y me permitió explorar nuevas posibilidades en el mundo de la tecnología y la estética.

El resultado del realme 12 Pro y Pro + es un teléfono excepcional, elegante, lujoso y, sobre todo, 'no gender': ¿buscaba que fuera tan unisex?

Cuando diseñamos un producto, no nos centramos específicamente en resaltar las características "unisex", nuestra principal consideración fue cómo transmitir la filosofía de diseño y crear un producto que sea apreciado y aceptado por una amplia gama de usuarios. Sin embargo, es importante reconocer que cada consumidor tiene preferencias diferentes en cuanto a diseño y elección de colores, por eso ofrecemos diferentes versiones de color para atender a gustos y preferencias diversos. Al centrarnos en un diseño elegante, lujoso y excepcional, la intención es crear un teléfono atractivo para un público diverso. La colaboración para el realme 12 Pro Series 5G pretendía desafiar las limitaciones convencionales, creando un teléfono con un atractivo universal. El objetivo principal era integrar a la perfección la artesanía de los relojes de lujo, permitiendo a los jóvenes usuarios experimentar el exquisito mundo del diseño de estos relojes. Esta visión se desarrolló en tres aspectos clave: 1. El uso de elementos clásicos de los relojes de lujo, como el bisel estriado dorado y la esfera pulida Sunburst, y hacerlo perfecto en la piel vegana de primera calidad. 2. Utilizando el estándar de relojes de lujo para controlar todo el diseño de apariencia, hemos pasado por decenas de rondas de pruebas de diseño solo. 3. Inspiración para los colores: Trabajé con realme para llevar los colores de los relojes de lujo a esta serie de smartphones, y después de muchas rondas de mezcla de colores, terminamos con tres combinaciones de colores clásicos en el nivel de los relojes de lujo, Submarine Blue, Navigator Beige y Explorer Red. El realme 12 Pro Series 5G destaca por ser la encarnación de la excepcionalidad, la elegancia y el lujo. Desde el módulo de cámara circular hasta el bisel estriado dorado, la esfera pulida Sunburst y la textura tipo correa forjada, cada elemento de diseño contribuye a una estética sofisticada y atemporal.

/ Realme

Usted ha dejado su huella en marcas de renombre como Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling y Quentin... ¿de qué se siente más orgulloso?

Para mí han sido experiencias muy valiosas en mi carrera, y estoy encantado de haber colaborado con tantas marcas de renombre. Me enorgullece la diversidad de diseños y estilos a los que he contribuido. Cada marca representa un reto y una oportunidad únicos, y poder dejar mi huella en estos nombres icónicos es un honor para mí. Aunque trabajar con marcas es gratificante, me siento aún más orgulloso cuando los productos que diseño gustan a la gente y mi filosofía de diseño es aceptada. También me emociona ver que todo el mundo ha disfrutado del producto resultante de la colaboración con realme.

La gente joven usa cada vez menos relojes analógicos porque o bien ven la hora en el móvil o bien llevan smartwatch: ¿esta colaboración es el futuro de creadores como usted?

Esta colaboración no es más que una exploración y un experimento en mi carrera, y no representa el pensamiento de otros diseñadores, ni implica que ésta sea la perspectiva predominante entre los diseñadores del sector. Según mis observaciones, los hábitos de la gente a la hora de mirar los relojes no son necesariamente el factor determinante en el diseño de relojes de lujo. La colaboración con realme ha brindado a más personas la oportunidad de experimentar el diseño de relojes de lujo y ha profundizado en el conocimiento de las preferencias de los consumidores jóvenes, lo cual es muy significativo. En mi opinión, como diseñador, es crucial aprender, observar y reflexionar continuamente para enriquecer la propia filosofía de diseño.

¿Qué teléfono usa? ¿y qué es lo más importante para usted en un teléfono?

Actualmente estoy usando el realme 12 Pro+ 5G. Como diseñador, los aspectos más importantes de un teléfono para mí son su diseño y estética. El atractivo visual, los materiales utilizados y la artesanía en general desempeñan un papel crucial en mi elección de un smartphone. Además, valoro las capacidades de imagen del teléfono, que contribuyen a la experiencia general del usuario. De hecho, me fijé en realme cuando salió a la venta la serie Realme 11 Pro porque su diseño me atrajo mucho. Pero no esperaba que más adelante participaría en el diseño de la serie realme 12 Pro, ¡es una gran suerte!

¿Usted diseña para usted mismo o para los demás?

Aunque diseño con un toque personal y teniendo en cuenta mis propias preferencias estéticas, el objetivo final es crear diseños que resuenen y satisfagan a un público más amplio. Diseñar para otros implica comprender las necesidades, preferencias y comportamientos de los usuarios, asegurándose de que el producto final mejore su vida cotidiana y sus experiencias. Lograr un equilibrio entre la creatividad personal y la satisfacción de las demandas de un público diverso es un aspecto clave de mi filosofía de diseño.

