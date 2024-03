¿Dispuesta a practicar rucking? La primavera es un buen momento para iniciarse en la tendencia deportiva del momento

Es posible que aun no hayas oído hablar de este deporte, pero promete ponerse de moda. Porque si ha entrado ya en el radar de tendencias del Instituto Global del Wellness como ejercicio destacado y el New York Times le ha dedicado un reportaje, todo hace pensar que estemos ante una actividad que empezará a hacer furor en breve en nuestras latitudes. Porque al final todo llega. Se llama rucking y viene de la palabra inglesa rucksack (mochila). Convertida ahora en tendencia en Estados Unidos, no es una actividad nueva. Tampoco es difícil y cualquiera que pueda andar, puede practicarlo. Solo es cuestión de ir adaptándolo a la capacidad de cada cual. Y ahí reside parte de éxito. Según Gonzalo Martínez Salmerón, Fitness Manager de Reto48, su creciente popularidad se debe a que “ofrece una mezcla única de beneficios, siendo un ejercicio versátil y accesible para diversas edades y niveles de forma física”. Este experto nos aclara todo lo que queremos saber sobre el rucking.