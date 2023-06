¿Qué es el Oubaitori? El método que cambiará tu vida

Tendemos a mirar a un lado, a compararnos y a no centrarnos en nosotros. Nos comparamos con otras parejas, con famosas… Puede que inconscientemente desde siempre lo hayas hecho, pero ahora con las redes sociales todo se ha intensificado aún más. En las redes prevalece la constante comparación, tanto física, psicológica, como en estilo de vida. Piensas que las personas a las que sigues tienen vidas idílicas, sientes que tu rutina no es tan divertida y emocionante como la de esta 'influencer', y te encantaría poder tener el cuerpo de esta u otra celebrity. Seguro que en algún momento te has sentido identificada con alguno de estos sentimientos, pero son realmente tóxicos para nuestra mente y es necesario que estos pensamientos vayan disminuyendo.