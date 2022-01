Los planes más brillantes para superar la cuesta de enero con alegría

¿Quién dijo que había que frenar enero? Este mes termina fuerte con la #AgendaWoman más diversa y llena de chocolate, mucho chocolate.

FÁTIMA GARCÍA

Únete a la temporada grande para la gran pantalla con el desembarco de las películas triunfadoras en los Globos de Oro y que optan a los Oscar; viaja de Barcelona a París a través de las mujeres que marcaron una época en el mundo del arte; sumérgete en el universo de un cineasta irrepetible; descubre una exposición efímera; degusta las mejores tartas de chocolate para celebrar un día muy especial y conoce el valor del silencio.

La esencia del cine negro

Gran belleza visual y grandes rostros del cine de Hollywood son las principales bazas con las que juega la última película de Guillermo del Toro. En 'El callejón de las almas perdidas' reúne a Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara en una historia tejida en una atmósfera que te atrapará y que cumple con creces con la esencia del cine negro.

Cuándo: a partir del viernes 21 de enero.

De París a Barcelona en clave femenina

Nueve mujeres que fueron referente en el panorama artístico de finales del siglo XIX y principios del XX se reúnen en la exposición 'París - Barcelona'. Artistas como Georgett Agutte, Suzanne Valadon, Olga Sacharoff, Lucie Cousturier y modelos como Stéphanie Nantas, Júlia Peraire, Madeleine de Boisguillaume se reúnen a través de más de 300 obras.

Cuándo: hasta el 4 de febrero.

Dónde: Museo del Modernismo de Barcelona y en la galería de arte Ghothsland.

Precio: 12 euros.

Un universo único

Si has visto 'El resplandor' decenas de veces (aunque el miedo y la paranoia se apoderen de ti en cada visionado) o 'La naranja mecánica' fue una de esas películas que provocó en ti un enorme impacto, no puedes perderte los últimos coletazos de la muestra que invita a sumergirte en la mente de Standley Kubrick, 'Kubrick. The Exhibition'. A través de más de 600 piezas y material audiovisual relacionadas con su universo tan particular, podrás desgranar su gran carrera cinematográfica. ¿Te sumas a esta inolvidable experiencia?

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Dónde: Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Arte efímero

'Pop Up Art' celebra su primera edición y podrás encontrar un espacio dedicado al mundo del arte con piezas exclusivas en el que podrás conocer las últimas tendencias en el mercado del arte contemporáneo. La galería de Arte Gaudí, con piezas de diferentes estilos en escultura y fotografía, la peculiar obra de Lorna Smith, el diseño de Alberto Ribera, basado en la arquitectura y la naturaleza o las originales piezas de la Galería Helarea.

Cuándo: del 20 al 30 de enero de 11.00 a 20.00 horas.

Dónde: Calle Serrano, 3.

Tartas de chocolate inolvidables

El jueves 27 de enero es sin duda el mejor día del año para los inmumerables amantes del chocolate y de la tarta. Lee bien: se celebra el 'Día Mundial de la Tarta de Chocolate' y tu cerebro puede explosionar cuando descubras las irresistibles propuestas de estos restaurantes para rendir homenaje a este gran (y cero culpable) placer. Además, durante esta semana tendrás suculentos descuentos en sus maravillosas tartas de chocolate. ¿Te vienes de merienda?

- En 'Juicy Avenue' te proponen su tarta de chocolate y dulce de leche. Una buena opción para disfrutar del Día del Pastel de Chocolate en casa en buena compañía. Durante la semana del 24 de enero tiene un -20% de descuento si la pides por delivery.

Precio sin descuento: 4,20 euros.

- En 'Sweet Teo' te proponen su tarta de chocolate esponjosa; preparada al estilo americano, con bizcocho de chocolate cubierto de chocolate y relleno de auténtico dulce de leche argentino. Durante la semana del 24 de enero también tienen un -20% de descuento si la pides por delivery.

Precio sin descuento: 37,50 euros (de 12 a 14 porciones).

- En 'La Parrilla de Arganda' te proponen su tarta casera de chocolate 70% con helado de vainilla.

Precio sin descuento: 6 euros.

- En 'Prístino' te proponen su postre: "EL DE CHOCOLATE"; ganache de chocolate con helado de vainilla de Madagascar y migas de pan Brioche.

Precio sin descuento: 6 euros.

El poder del silencio

El valor del silencio en el día a día y en el teatro. Puede parecer una ironía en estos tiempos ruidosos pero, precisamente, la obra teatral 'Silencio' que protagoniza Blanca Portillo presta atención a los silencios que denotan muchas cosas. Un montaje escrito y dirigido por Juan Mayorga (Premio Nacional de Teatro 2013) que analiza y viaja por los silencios teatrales obras como ‘Antígona’, ‘La vida es sueño’, ‘La casa de Bernarda Alba’.

Cuándo: hasta el domingo 13 de febrero.

Dónde: Teatro Español (Calle Príncipe, 25. Madrid).

Precio: de 6 a 22 euros.