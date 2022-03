Todas las películas nominadas a los Oscar 2022

¿Quiénes son los nominados a los Premios Oscar 2022? Mira la lista completa.

Clara Hernández

Diez películas competirán en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, que se celebrará el próximo 27 de marzo en Los Ángeles con una lista de nominados en la que brillan nombres españoles más que en ninguna otra edición. La emoción estará servida ante unos galardones que tendrán que elegir entre la belleza silenciosa e inquietante de 'El poder del perro' (el filme favorito, con 12 nominaciones) o la intriga retrofurista y espacial de 'Dune' (10 nominaciones). Les siguen, por número de nominaciones, 'West side story' o

En el capítulo de mejores interpretaciones, Penélope Cruz ('Madres paralelas') se medirá con Nicole Kidman ('Being the Ricardos') o Kristen Stewart ('Spencer'), mientras Javier Bardem aspira al Oscar a mejor actor protagonista por su papel en 'Being the Ricardos'.

Asimismo, el músico español Alberto Iglesias optará por cuarta vez al Oscar a mejor banda sonora por 'Madres paralelas', y Alberto Mielgo llevará su 'The windshield wiper' ('El limpiaparabrisas') a Hollywood, en la categoría mejor corto de animación.

Mira la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2022:

MEJOR PELÍCULA:

Belfast

CODA

Dune

No mires arriba

Drive my car

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh por 'Belfast'

Ryûsuke Hamaguchi por 'Drive my car'

Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Jane Campion por 'El poder del perro'

Steven Spielberg por 'West Side Story'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (La hija oscura)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!)

Will Smith (El metodo Williams)

Denzel Washington (Macbeth)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley (La hija oscura)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Aunjanue Ellis (El método Williams)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J. K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Drive my car (Japón)

Flee (Dinamarca)

La mano de Dios (Italia)

Lunana: a yak in the classroom (Bhutan)

The Worst Person in the world (Noruega)

MEJOR DOCUMENTAL

Ascension

Attica

Flee

Summer of soul

Escribiendo con fuego

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Audible

Lead me home

The queen of basketball

Three Songs for Benazir

When we were blues

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

Ala kachuu - Take and run

The Dress

The Long Goodbye

On my mind

Please hold

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Coming 2 America

Dune

Cruella

The eyes of Tammy Faye

House of Gucci

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

Nighmare Alley

West Side Story

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas (con Alberto Iglesias)

El poder del perro

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive (El método Williams)

Dos oruguitas (Encanto)

Down to joy (Belfast)

No time to die (Sin tiempo para morir)

Somehow you do (Four good days)

MEJOR SONIDO

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

MEJOR GUION ADAPTADO

CODA

Drive my car

Dune

La hija oscura

El poder del perro

MEJOR GUION ORIGINAL

Belfast

No mires arriba

King Richard

Licorize Pizza

The Worst person in the world

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

Macbeth

West Side Story

MEJOR EFECTOS VISUALES

Dune

Free Guy

No time to die

Shang-Chi and the Legend of the ten rings

Spiderman: No way Home

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Mcbeth

West Side Story

MEJOR MONTAJE

No mires atrás

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, tick... BOOM!

